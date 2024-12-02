Rapor parası için yeni dönem başlıyor! İş göremezlik ödeneğinde daha az ücret alınacak

02 Aralık 2024 12:18 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:39

İş göremezlik rapor ödemesinde yeni bir dönem başlıyor. Daha önce son üç aylık ortalama brüt ücret üzerinden hesaplanan rapor parası, 2021 yılında yapılan yasal değişiklikle, 12 aylık ücret ortalamasına dayandırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemeyi iptal etti. AYM, yeni bir düzenleme yapılması için ise 9 aylık süre verdi. Verilen 9 aylık süre 21 Kasım’da doldu. AK Parti milletvekilleri, son verdikleri kanun teklifinde, rapor parasını son 12 aylık brüt ücret üzerinden hesaplanmasını öngörüyor.

Asgari ücret zammı kriteri belli oldu! Çalışanlar için umut masası: Bakan Vedat Işıkhan 3 modele çalışıyor

Asgari ücret zammı kriteri belli oldu! Çalışanlar için umut masası: Bakan Vedat Işıkhan 3 modele çalışıyor

Yüksek emekli maaşı için sayılı günler: Özgür Erdursun'dan son uyarı! Emeklilik ve asgari ücrette yeni sistemin resmini çizdi

Yüksek emekli maaşı için sayılı günler: Özgür Erdursun'dan son uyarı! Emeklilik ve asgari ücrette yeni sistemin resmini çizdi

Rapor parası için kritik süreç başladı. Düzenleme geçtiğimiz hafta AK Parti tarafından Meclis​'e sunuldu. Buna göre rapor parası artık 12 aylık ücrete göre bağlanacak. Yeni düzenleme ile süre herkes için 12 ayda eşitlenecek. Geçtiğimiz dönemde uygulanan son 3 aylık ücret yerine 12 aylık ücretin dikkate alınması çalışanların aldığı paralarda düşüşlere yol açmıştı. Şimdi çalışanların gözü yeni düzenlemede.

RAPOR PARASI 12 AYLIK BRÜT ÜCRETTEN HESAPLANACAK

İş göremezlik ödemesi sigortalı olarak çalışan kişilerin hastalık, meslek hastalığı, iş kazası ve analık durumlarında gelir kaybı yaşamamaları için getirilmiş bir sistemdir

SGK​ tarafından ödenen rapor parası, daha önce son üç aylık ortalama brüt ücret üzerinden hesaplanıyordu. 2021 yılında yapılan yasal değişiklikle, iş kazası ve meslek hastalıkları hariç 12 aylık ücret ortalamasına dayandırıldı.

Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğuna karar vererek iptal etti. Yeni bir düzenleme yapılması için ise 9 aylık süre verdi. AYM’nin kararı Resmi Gazete’de 21 Mart 2021 tarihinde yayımlandığı için 9 aylık süre 21 Kasım’da doldu.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ HESAPLAMASI

Halk arasında rapor parası olarak bilinen iş göremezlik ödeneğinde iş kazası ve meslek hastalığı sonucu çalışma gücünde en az yüzde 10 oranında kayıp yaşayanlara veriliyor.

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIYOR?

Örnek olarak, geçen yılın ikinci yarısında 20.000 TL, bu yılın ilk yarısında 30.000 TL ve ikinci yarısında 36.000 TL brüt ücreti olan bir kişinin, Ekim ayında doğum raporu alırken, eski sisteme göre yalnızca son üç ay dikkate alınarak günlük 800 TL'den 16 hafta için toplam 89.600 TL rapor parası ödeniyordu.

Yeni sistemde, geçen yılın Ekim-Aralık ve bu yılın Ocak-Haziran dönemindeki ücretleri de hesaba katılarak günlük 644 TL'lik rapor parası hesaplandı ve 16 hafta için toplam 72.173 TL bağlandı.

RAPOR PARASI DAHA AZ OLACAK

Verilen kanun teklifi, iş kazası ve meslek hastalığı durumunda tedavi süresince verilen geçici iş göremezlik ödeneklerinin de hastalık ve analık sigortasında olduğu gibi son üç ay yerine son 12 aylık brüt ücret üzerinden hesaplanmasını öngörüyor.

Böylece iş kazası ve meslek hastalığı geçirenler de eskisine göre daha az rapor parası alacak.