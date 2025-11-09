Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Restoranlar ayaklandı! Online platformları boykota hazırlanıyorlar: Menü fiyatlarını düşürecek

Yemek platformlarının yüksek oranda komisyon almasının ardından birçok restoranın boykota hazırlandığı öğrenildi. Yüksek komisyonlara çözüm bulunmadığı takdirde kendi platformlarını kuracaklarını söyleyen sektör yetkilileri, komisyon oranları düşerse menü fiyatlarının yüzde 10 gerileyeceğini söyledi.

Restoranlar ayaklandı! Online platformları boykota hazırlanıyorlar: Menü fiyatlarını düşürecek
Sabah
09.11.2025
09.11.2025
Yemek platformlarının komisyon oranlarının yüzde 40’lara kadar çıkması sonrası , isyan etti. Yemek platformlarını boykot etmeye hazırlanan işletmeler, kendi platformlarını kurmak için kolları sıvadı.

KOMİSYON DÜŞERSE MENÜ FİYATLARI DA DÜŞER

Yüksek komisyonların doğrudan faturaya yansıdığını, bunun da suni bir yaratarak restoran fiyatlarını artırdığını belirten sektör temsilcileri, komisyonların düşmesiyle menü fiyatlarının en az yüzde 10 gerileyebileceğini vurguluyor.

Restoranlar ayaklandı! Online platformları boykota hazırlanıyorlar: Menü fiyatlarını düşürecek

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, online yemek platformlarının işletmelere uyguladığı yüksek komisyonların sektörü çıkmaza sürüklediğini söyledi.

1000 TL'DEN GERİYE 616 TL KALIYOR

Online yemek platformlarının yüzde 40’lara ulaşan komisyon oranları, sektörün kanayan yarası haline geldiğini belirten Bingöl, "Örneğin, 1.000 TL’lik bir siparişte yüzde 32 yani 320 TL komisyon kesiliyor. Buna ek olarak, yüzde 20 KDV ile 64 TL daha alınıyor. Sonuçta 1.000 TL’lik siparişte işletmenin eline sadece 616 TL kalıyor” ifadelerini kullandı.

Restoranlar ayaklandı! Online platformları boykota hazırlanıyorlar: Menü fiyatlarını düşürecek

"REKLAM VERMEZSENİZ LİSTEDE GERİYE ATILIYORSUNUZ"

Bu platformlarda reklamsız veya kampanyasız sipariş almanın neredeyse imkansız olduğunu vurgulayan Bingöl, “Eğer reklam veya kampanya desteği vermezseniz, listelemede çok geride kalıyorsunuz. Yani dolaylı olarak indirim yaptırılıyor. 1.000 TL’lik siparişte 616 TL’ye 100 TL de indirim eklerseniz, işletmenin eline sadece 516 TL kalıyor ki bu rakama henüz dükkân giderleri dahil değil” ifadelerini kullandı.

Restoranlar ayaklandı! Online platformları boykota hazırlanıyorlar: Menü fiyatlarını düşürecek

"MEVCUT DURUM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Esnafın artık çıkmaza girdiğini anlatan Bingöl, "Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, bu oranlar nedeniyle ciddi ekonomik zorluklar yaşıyor. Sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için bu konuda acilen düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Mevcut durum sürdürülebilir değil" dedi.

"TÜM TARAFLAR AYNI MASADA BULUŞMALI"

Online yemek sipariş ekosisteminin sektör için vazgeçilmez hale geldiğini aktaran Bingöl, dengeli bir iş modeli kurulmadığı sürece birçok işletmenin bu sistemde ayakta kalamayacağını vurguladı. Bingöl, tüm tarafların aynı masada buluşup ortak akılla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Restoranlar ayaklandı! Online platformları boykota hazırlanıyorlar: Menü fiyatlarını düşürecek

YENİ PLATFORM ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Bu sorunun çözülememesi halinde platformları boykot edeceklerinin altını çizen Bingöl, alternatif oluşturmak için de TURES olarak online platform kurmak için kolları sıvadıklarını kaydetti. Bingöl, "Bu platform onların güçlü pazarını bir anda kıramaz belki ancak regülasyon etkisi yapabilir. Burada üyelerimiz yüzde 5-10 gibi komisyon oranlarıyla hizmet alacak" ifadelerini kullandı.

SUNİ ENFLASYONA NEDEN OLUYORLAR

Esnafın yüksek komisyon oranlarını menüye yansıtmak zorunda kaldığını anlatan Bingöl, "Bu durum suni bir enflasyon da yaratıyor. Hal böyle olunca vatandaşımız da artan fiyatlardan şikâyet ediyor. Oysa maliyet artışı fiyat artışını da getiriyor. İddia ediyorum komisyon oranları düşerse menü fiyatları da en az yüzde 10 geriler" dedi.

Restoranlar ayaklandı! Online platformları boykota hazırlanıyorlar: Menü fiyatlarını düşürecek

ETİKETLER
#enflasyon
#restoranlar
#Yemek Platformları
#Komisyon Oranı
#Türes
#Ekonomi
