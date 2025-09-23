Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Riskli varlıklarda sert düşüş: Bitcoin iki haftanın dibinde

Piyasalar güvenli limanlara yönelirken Bitcoin geriliyor. Kripto paraların lideri, yüzde 2'yi aşan kayıpla son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Serhat Yıldız
23.09.2025
23.09.2025
Küresel piyasalarda risk iştahı hızla düşüyor. Yatırımcılar güvenli varlıklara yönelirken, kripto paralarda satış dalgası dikkat çekiyor. Bitcoin, ABD'de federal hükümetin kapanma ihtimali ve 'in temkinli mesajlarıyla birlikte inişini ikinci haftaya taşıdı.

Kripto paraların en büyüğü olan , yüzde 2,27 değer kaybıyla 112 bin 960,3 dolara kadar geriledi. Bu, son iki haftanın en düşük seviyesi. Hatırlatalım; Bitcoin'in bugüne kadarki rekoru 124 bin 480 dolar.

Riskli varlıklarda sert düşüş: Bitcoin iki haftanın dibinde

ABD'DE SİYASİ BELİRSİZLİK BASKI OLUŞTURUYOR

Washington'da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki sağlık harcamaları tartışması, 30 Eylül'de sona erecek federal bütçenin uzatılmasını zora sokuyor. Bu gerilim, yalnızca kripto piyasalarını değil, ABD borsa vadelilerini de aşağı çekti.

Yatırımcılar bir yandan da geçtiğimiz hafta Fed'den gelen kararları sindirmeye çalışıyor. Fed, beklendiği gibi faiz indirimine gitti ancak Başkan Jerome Powell'ın temkinli açıklamaları piyasalarda ihtiyatlı bir hava estirdi.

Riskli varlıklarda sert düşüş: Bitcoin iki haftanın dibinde

ETF'LERE GÜÇLÜ GİRİŞ

Satış baskısına rağmen tarafında tablo daha parlak. 15-19 Eylül haftasında spot Bitcoin ETF'lerine 887 milyon dolarlık net giriş oldu. Ethereum tarafında da 557 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Burada en dikkat çeken hareket, BlackRock'un ETHA ürünü için gerçekleşen 513 milyon dolarlık güçlü alım oldu.

ETİKETLER
#fed
#yatırım
#bitcoin
#kripto paralar
#abd ekonomisi
#etf
#Ekonomi
