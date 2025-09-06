Menü Kapat
27°
 | İrem Çınar

Sağlıkta yeni dönem: Çalışanların yetkileri yeniden düzenlendi!

Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı düzenlemesiyle anestezi, diş protez, sağlık bakım ve nükleer tıp teknisyenlerinin görev ve yetki alanları yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle, ülke genelinde standartların güçlendirilmesi ve uygulamalarda birlik sağlanması hedefleniyor.

, "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında sağlık çalışanlarının görev ve sorumluluk alanlarının güncellendiğini duyurdu.

Sağlıkta yeni dönem: Çalışanların yetkileri yeniden düzenlendi!

ANESTEZİ TEKNİKERLERİNİN YETKİLERİ NETLEŞTİ

Yeni düzenleme ile özellikle anestezi teknikerlerinin görev ve yetkileri netleştirilerek sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde açıkça tanımlandı. Diş protez teknikerlerinin iş ve görev tanımları da güncellenirken, sağlık bakım teknisyenlerinin kişisel bakım, refakat, ilaç takibi ve numune süreçlerindeki rolleri yönetmelik kapsamına alındı.

Sağlıkta yeni dönem: Çalışanların yetkileri yeniden düzenlendi!

NÜKLEER TIP TEKNİKERLERİ İLK KEZ KAPSAMDA

Bunun yanı sıra, nükleer tıp teknikerleri için ilk kez ayrıntılı görev tanımları yapıldı. Böylece kritik tanı ve tedavi süreçlerinin alanında uzman personel tarafından yürütülmesi güvence altına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımın hem meslek mensuplarının sorumluluklarını daha net hale getirdiği hem de ülke genelinde uygulama birliği sağlayarak sağlık hizmetlerinde standartlaşmayı güçlendirdiği vurgulandı.

