Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Şahbazov ve Bayraktar Aliağa’daki enerji üssünde buluştu

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SOCAR Türkiye'nin İzmir Aliağa'daki üretim sahasını ziyaret etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şahbazov ve Bayraktar Aliağa’daki enerji üssünde buluştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 10:19

ve '4'üncü Enerji Forumu' katılımı kapsamında 'de bulunan Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim ve STAR Rafineri'nin İzmir Aliağa'daki üretim tesislerine yönelik ziyaret gerçekleştirdi.

Şahbazov ve Bayraktar Aliağa’daki enerji üssünde buluştu

SOCAR Başkanı Rovshan Najaf'ın ev sahipliğinde düzenlenen ziyarette, SOCAR Türkiye'nin Azerbaycan ve Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıyan üretim tesisleri ziyaret edilirken, yapılan görüşmelerde Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sektöründeki önemli rolü, iki ülke arasındaki kapsamlı iş birliği ve SOCAR'ın Türkiye'deki yeni yatırım planlarına dair konular ele alındı.

Şahbazov ve Bayraktar Aliağa’daki enerji üssünde buluştu

Görüşmelerde ayrıca, Petkim'in 60 yıllık birikiminin ülkemiz ve sektörümüz için taşıdığı değer vurgulanırken; Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olarak global ölçekteki güçlü konumundan söz edildi. Aynı zamanda, Petkim'in üretim yolculuğuna güvenilir ve kaliteli nafta tedarikiyle katkı sağlayan, yıllık 13 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri'nin stratejik önemine değinildi.

Şahbazov ve Bayraktar Aliağa’daki enerji üssünde buluştu

Şirketin Aliağa Yarımadası'nda yer alan Petkim ve STAR Rafineri gibi önemli iştiraklerinin bulunduğu ve Türkiye'nin ilk 'Özel Endüstri Bölgesi unvanına sahip yerleşkesine yapılan ziyarette, iki ülke bakanlarının yanı sıra Azerbaycan ve Türkiye'den devlet yetkilileri de misafir edildi. Gerçekleştirilen ziyarette Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi Muhtar Babayev, Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı Orhan Zeynalov ve Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva; Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, Dış İlişkiler Genel Müdürü Öztürk Selvitop, BOTAŞ Genel Müdürü Abdülvahit Fidan, TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım ve Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu da yer aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evlenene 3 asgari ücret hediye! İmzalar atıldı
Vergide yeni dönem! Vatandaşı etkileyecek uygulama başladı
ETİKETLER
#Türkiye
#izmir
#azerbaycan
#enerji sektörü
#Socar
#Petkim
#Star Rafineri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.