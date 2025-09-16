Serbest bölgelerde ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, serbest bölgelerin 2025 yılı Ağustos ayında, tüm zamanların en yüksek ihracat ve dış ticaret fazlası rakamlarına ulaşarak, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Serbest bölgelerin ihracatının, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artış göstererek, 955 milyon dolardan 1 milyar 45 milyon dolara yükseldiği vurgulanan açıklamada, "⁠Bu rakam, serbest bölgelerde tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Serbest bölgelerin, yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi 2,18 milyar dolar oldu. Dış ticaret fazlası ise geçen yıla göre yüzde 22 artışla, 367 milyon dolardan 448 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı dış ticaret fazlası olarak kaydedildi." değerlendirmeleri yer aldı.

İHRACATIN YÜZDE 56,1'İ ORTA-İLERİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDEN

Ocak-Ağustos döneminde serbest bölgelerin ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak, 7,9 milyar dolardan 8,3 milyar dolara yükseldiği, böylece tarihin en yüksek ocak-ağustos dönemi serbest bölge ihracatına ulaşıldığının altı çizilen açıklamada, "2025'in 8 ayında, serbest bölgelerden yapılan ihracatın yüzde 56,1'i orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinden oluştu. ⁠Aynı dönemde serbest bölgelerin dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine göre 2,86 milyar dolardan 2,91 milyar dolara yükseldi. Ocak-ağustos döneminde serbest bölgelerden yurtdışına ve Türkiye'ye yapılan toplam satışların yüzde 75,8'i, ihracat olarak gerçekleşti." ifadeleri yer aldı.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 2,8 ARTTI

⁠Serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artışla 17,9 milyar dolardan 18,4 milyar dolara çıktığı değinilen açıklamada, bu dönemde Ege Serbest Bölgesi'nin tek başına 3,98 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştığı bildirildi.

İHRACATTA LİDER ANTALYA VE EGE SERBEST BÖLGELERİ

Antalya Serbest Bölgesi'nin, ihracatını yüzde 168,5 yükselterek 130,1 milyon dolara çıkarttığı ve Ağustos 2025'in ihracat şampiyonu olduğu belirtilen açıklamada, Ege Serbest Bölgesi'nin de ihracatını geçen yıla göre yüzde 20 artırarak 275 milyon dolara ulaştırdığı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 26,3'ünü, tek başına gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Ege Serbest Bölgesi'nin, ihracatını yüzde 12,4 artışla 2,11 milyar dolara çıkararak Ocak-Ağustos 2025 döneminde de ihracatını en çok artıran serbest bölge olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin, ihracatını yüzde 28,7 artışla 298,4 milyon dolara, Kocaeli Serbest Bölgesi'nin ise yüzde 20,1 artışla 516 milyon dolara yükselttiği aktarıldı.

Ağustos ayında serbest bölgelerin, yüksek katma değerli üretim, teknoloji yoğun ürünler ve güçlü ihracat performansı ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, özellikle Ege ve Antalya Serbest Bölgeleri'nin ihracattaki yükselişinin, serbest bölgelerin imalat ve teknoloji odaklı üretimdeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.