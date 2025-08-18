Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Sinop'ta coğrafi işaretli Boyabat Gazidere domatesinin hasadı başladı

Sinop'un Boyabat ilçesi Gazideretabaklı köyünde yetiştirilen coğrafi işaretli Boyabat Gazidere domatesinin hasadına başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sinop'ta coğrafi işaretli Boyabat Gazidere domatesinin hasadı başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 16:06

'un ilçesine bağlı Gazideretabaklı köyündeki hasada, Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş de katıldı. Özarslan ve Milletvekili Maviş, toplayıp üreticilerle sohbet etti, onlardan üretimle ilgili bilgi aldı. sonrası köy konağı önünde sergilenen domatesler ziyaretçilere ikram edildi.

Sinop'ta coğrafi işaretli Boyabat Gazidere domatesinin hasadı başladı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, bereketli bir hasat dönemi dileyerek, şöyle konuştu:

"Ben Adanalıyım, Çukurovalıyım. Adana gibi burada da 'insan eksen yetişiyor' denir ya, böyle verimli topraklarımız var. Ancak bir eksikliğimiz var. Gelecekte daha çok sorun yaşayabiliriz, su. Buna çok önem veriyoruz. Gerek tarımsal sulamada, gelirimizin refahımızın artması demek olan tarımsal üretimde. Hükümetimiz bunun için büyük barajlar, göletler yapıyor. Vekilimiz de verimli tarımsal sulama ve çeltik üretimi hakkında yoğun bir mesai harcıyor. Sağ olsun bize büyük destek veriyor. Biz de bürokrat olarak sahada toparladığımız bilgileri bakanlarımıza, üstlerimize, vekilimize aktarıyoruz. Tekrar ürettiğiniz için her birinize minnettarım, sağ olun, var olun. Her zaman sizin yanınızda olacağız."

Sinop'ta coğrafi işaretli Boyabat Gazidere domatesinin hasadı başladı

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de Gazidere domatesinin üretilmesi kadar markalaşmasının da çok önemli olduğuna vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti, bereketli bir hasat dönemi diledi.

Programa, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve diğer ilgililer katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın, araba, ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş’ten çarpıcı açıklama: 'Bugünden hazırlığınızı yapın'
Memur maaşları için kritik dönemeç! Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte beklenen rakamlar
ETİKETLER
#ak parti
#tarım
#domates
#sinop
#Boyabat
#hasat
#vali
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.