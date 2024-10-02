Şirket aracıyla bunu yapan yandı! İşten çıkarılabilirsiniz

02 Ekim 2024 05:43 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 05:46

Şirket aracı kullananların dikkat etmesi gereken bazı kurallar bulunuyor. Basit gibi görünen kural ihlalleri işten tazminatsız çıkarılmaya götüren sonuçlar getirebiliyor. Bazı kazalar ise iş kazası kapsamında değerlendirilebiliyor.

Çalıştığı iş yerinde şirketi tarafından kendisine araç tahsis edilenler bu kurallara uymazsa haklı fesihle karşı karşıya kalabilir. Şirket aracı kullananlar üzerlerine aldıkları sorumluluğa özen göstermezse sıkıntılı süreç yaşayabilir. Trafikte basit bir aşırı hız işten çıkarılma sebebi olabilir.

SÖZLEŞME YAPILDIYSA DİKKAT

Bazı işverenler çalışanına araç tahsis ettiğinde zimmet sözleşmesi imzalıyor. Bu sözleşme çerçevesinde çalışanların kazadan korunması için iş yerinin yapması gerekenler bulunuyor. Bu tür sözleşmeler iki tarafın hakları için de önem arz ediyor.

KAZA "İŞ KAZASI" BİLE SAYILABİLİR

İşveren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyince mekanik bakımlar bildirildiği halde yerine getirilmediğinde oluşacak kazalar iş kazası kapsamına girebilir.

İşverenin gerekli tüm önlemleri aldığını ve özen gösterdiğini kanıtlayabilmesi durumunda sorumluluktan muaf tutulabileceğine dikkat çekildi. Uzmanlar, "İşveren tüm yükümlülüklerini yerine getirmişse ve buna rağmen çalışan tamamen kusurlu bulunursa, işveren bu durumda sorumlu tutulmaz" şeklinde açıklama yaptı.

Araç bakımı ve hasarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunan uzmanlar, "Eğer kazanın nedeni aracın freninin bozulması veya rotunun çıkması gibi mekanik arızalardan kaynaklanıyorsa, işveren tehlike sorumluluğu kapsamında tam sorumlu olur. Ancak, işçi tamamen kusurluysa ve işveren gerekli tüm eğitimleri sağladıysa, bu durumda işveren sorumluluk taşımaz"

AŞIRI HIZ YAPMAK İŞTEN ÇIKARILMA SEBEBİ

“Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2009/37034 Esas ve 2011/47935 Karar numaralı 12.12.2011 tarihli kararında, araç kullanırken emniyet kemeri takmayan bir işçinin bu davranışını, iş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan ağır bir kusur olarak değerlendirmiş ve işverenin bu nedenle iş sözleşmesini feshetme hakkını haklı bulmuştur”

Başka bir Yargıtay kararında ise "Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2014/26788 Esas ve 2014/28723 Karar sayılı hükmünde, işçinin iş güvenliğini tehlikeye atması durumunda işverenin haklı fesih hakkına sahip olduğuna karar vermiştir. Somut olayda, defalarca hız limitini aşan davacı işçinin iş sözleşmesinin, işveren tarafından haklı nedenle feshi uygun bulunmuştur." ifadeleri yer almıştır.