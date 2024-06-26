26 Haziran 2024 14:57 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:56

Şirketler ABD'deki önemsiz kredilerin 400 milyar dolarlık borçlanma maliyetlerini düşürdü.

Borçlular, borç patlamasına yönelik talep nedeniyle Fed'in iki faiz indirimine eşdeğer fayda sağladı.

YENİDEN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARININ HACMİ 391 MİLYAR DOLAR

PitchBook LCD'nin 2002'den bu yana verdiği verilere göre, sözde yeniden fiyatlandırma anlaşmalarının hacmi 391 milyar dolar olarak yılın bu döneminde şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı ve bu miktar, 1,34 trilyon dolarlık kaldıraçlı kredi pazarının dörtte birinden fazlasına denk geldi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, talep, riskli kredileri yeniden paketleyen ve satan yatırım araçları ve fon yöneticileri tarafından yönlendiriliyor.

KREDİ HAVUZU ÜZERİNDE YATIRIMCI KAVGASI

Bu yılki tahvil ihraçlarının rekor payı, Fed faiz oranlarını düşürmeden önce yeni borç satmak yerine borçlarını yenileyen borçlular oldu. Bu durum yatırımcıların sınırlı bir kredi havuzu üzerinde kavga etmesine neden oldu.

AllianceBernstein portföy yöneticisi Bob Schwartz, "Yeni ihraç talebini karşılayacak kredi arzımız yok ve bu da yatırımcıların aynı varlıklar için rekabet ettiği anlamına geliyor" dedi.

Rakamlar, Fed'in enflasyondaki son nesilde en büyük artışa karşı mücadelesini bitirmek amacıyla borçlanma maliyetlerini yüzde 5,25 ila 5,5 seviyesinde tutması nedeniyle sıkıntı çeken yüksek borçlu şirketlere destek niteliğinde.

Para politikasının geleceğe yönelik izleyeceği yola ilişkin tahminler son aylarda çılgınca dalgalandı. Yatırımcılar bu yıl Ocak ayında altı veya yedi faiz indirimi bekliyordu ancak şimdi ikiden daha azına bahis oynuyorlar.

Bu yılın en büyük anlaşmalarından birinde, Citrix'in ana şirketi Cloud Software Group, işleme aşina bir kişiye göre, 6,5 milyar dolarlık bir kredinin borçlanma maliyetlerini gecelik referans faiz oranının yüzde 0,5 puan düşerek yüzde dört puan üzerine düşürdü.

Sağlık şirketi Medline, Mart ayında 6,1 milyar dolarlık bir kredi için spread'i yüzde 3'ten 2,75'e düşürdü.

Şirketlerin vadesi gelen borçların yerine yeni krediler verdiği yeniden finansman anlaşmalarından farklı olan bu yılki yeniden fiyatlandırma dalgası, kuponları dalgalanan ve geçerli ABD faiz oranlarına bağlı olan kaldıraçlı kredilere yönelik özellikle güçlü talebin olduğu bir dönemde geldi.

Talebin arzı aşması, mevcut kredilerin fiyatını nominal değerlerinin üzerine çıkararak şirketlerin kredileri daha düşük borçlanma maliyetleriyle yeniden fiyatlamalarına olanak sağladı.

PitchBook LCD verilerine göre, önemsiz kredi piyasasının yüzde 39'u geçen Cuma aynı seviyede ya da üzerinde fiyatlandı. Bu rakam, Mayıs ayı ortasındaki yüzde 65'lik zirveden düşüş gösterdi ancak yine de bir yıl önceki yüzde 2,4'ün oldukça üzerindeydi.

TALEBİN BÜYÜK KISMI ÖNEMSİZ KREDİLERİ SATIN ALDI

Goldman'ın baş kredi stratejisti Lotfi Karoui, mevcut durumun bir "paradoks" olduğunu söyledi.

Karoui, "Gevşeme döngüsünün gecikmeli başlangıcı, aslında bir varlık sınıfı olarak banka kredilerine olan akışın artmasına neden oldu; bu da fiyatları yükseltiyor, onları ortalamanın üstüne ya da yakınına itiyor ve yeniden fiyatlandırma ekonomisini borç alanlar için oldukça cazip hale getiriyor." dedi.

Talebin büyük kısmı, önemsiz kredileri satın alan, bunları farklı risk kategorilerine paketleyen ve dilimleri yatırımcılara satan teminatlı kredi yükümlülüklerinin artan ihraçlarından kaynaklandı.

ABD kaldıraçlı kredilerine olan talebin kabaca üçte ikisini oluşturan CLO ihracı, 2024'te şu ana kadar neredeyse iki katına çıkarak 100 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, en az 2012'den bu yana yılbaşından bugüne en yüksek rakam oldu.

Bir bankacı, son aylarda üçlü-A sınıfı CLO dilimlerinin satın alınması konusunda "çok fazla enerji" olduğunu ve bunun bu araçların daha da hızlı oluşturulmasını sağladığını söyledi.



