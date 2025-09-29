Sony'den dev halka arz hamlesi

Japonya'nın önde gelen teknoloji ve eğlence şirketi Sony Group, stratejik dönüşüm planında kritik bir adım attı. Şirketin finans iştiraki Sony Financial Group, yaklaşık 9,5 milyar dolar değerlemeyle Tokyo Borsası'nda işlem görmeye başladı.

HİSSEDARLAR DOĞRUDAN ORTAK OLDU

Halka arz sürecinde Sony Group, finans iştirakindeki hisselerin yaklaşık yüzde 84’ünü mevcut hissedarlarına dağıttı. Bu dağıtım nakit yerine doğrudan hisse senedi şeklinde yapıldı. Böylece yatırımcılar, artık Sony Financial Group’un doğrudan ortağı haline geldi.

OYUN VE EĞLENCEYE ODAKLANACAK

Sony yönetimi, bu ayrılıkla birlikte kaynaklarını oyun konsolları, film, müzik, dijital servisler ve yapay zekâ destekli eğlence teknolojileri gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlara yönlendirmeyi planlıyor. Şirket son yıllarda Crunchyroll'un satın alınması, Bungie'ye yapılan yatırım gibi hamlelerle küresel içerik pazarında güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.

FİNANS KOLU BAĞIMSIZ İLERLEYECEK

Sony Financial Group ise Japonya'da özellikle sigorta ve bankacılık hizmetleriyle tanınıyor. Uzmanlara göre şirketin bağımsız olarak işlem görmeye başlaması, sektörde rekabeti artıracak ve yatırımcılar için yeni fırsatlar doğuracak.