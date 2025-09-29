Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Sony'den dev halka arz hamlesi

Japon teknoloji devi, finans kolunu borsaya taşıyarak hissedarlarına doğrudan pay verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 10:17

Japonya'nın önde gelen teknoloji ve eğlence şirketi Group, stratejik dönüşüm planında kritik bir adım attı. Şirketin iştiraki Sony Financial Group, yaklaşık 9,5 milyar dolar değerlemeyle Tokyo Borsası'nda işlem görmeye başladı.

HİSSEDARLAR DOĞRUDAN ORTAK OLDU

sürecinde Sony Group, finans iştirakindeki hisselerin yaklaşık yüzde 84’ünü mevcut hissedarlarına dağıttı. Bu dağıtım nakit yerine doğrudan hisse senedi şeklinde yapıldı. Böylece yatırımcılar, artık Sony Financial Group’un doğrudan ortağı haline geldi.

Sony'den dev halka arz hamlesi

OYUN VE EĞLENCEYE ODAKLANACAK

Sony yönetimi, bu ayrılıkla birlikte kaynaklarını oyun konsolları, film, müzik, dijital servisler ve yapay zekâ destekli eğlence teknolojileri gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlara yönlendirmeyi planlıyor. Şirket son yıllarda Crunchyroll'un satın alınması, Bungie'ye yapılan yatırım gibi hamlelerle küresel içerik pazarında güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.

Sony'den dev halka arz hamlesi

FİNANS KOLU BAĞIMSIZ İLERLEYECEK

Sony Financial Group ise Japonya'da özellikle sigorta ve bankacılık hizmetleriyle tanınıyor. Uzmanlara göre şirketin bağımsız olarak işlem görmeye başlaması, sektörde rekabeti artıracak ve yatırımcılar için yeni fırsatlar doğuracak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
THY'den Boeing 737 MAX alımıyla ilgili tartışmalara 2 maddelik açıklama
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı: İşten çıkarılabilirsiniz
ETİKETLER
#halka arz
#sony
#finans
#Eğlence Merkezi
#Oyuncak Makinesi
#Tokyo Borsası
#İştiraki
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.