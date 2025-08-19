Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Spotify Türkiye için kararını verdi! Bakan Ersoy duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile yaptığı görüşmenin ardından gelişmeleri paylaştı. Spotify, Türkiye'deki varlığını büyütmek için İstanbul'da ofis açmaya hazırlandığını bildirdi. İşte detaylar....

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Spotify Türkiye için kararını verdi! Bakan Ersoy duyurdu
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 12:59

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Spotify Türkiye için kararını verdi! Bakan Ersoy duyurdu

Bakan Ersoy, yerli platform Next Sosyal üzerinden yaptığı açıklamada, "Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify'dan hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Spotify Türkiye için kararını verdi! Bakan Ersoy duyurdu

Ersoy, "Önemli bir eksiklik olan Spotify ofisi açılıyor. 2026’da İstanbul’da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek." diyerek Türkiye temsilciğinin de bilgisini paylaştı.

Spotify Türkiye için kararını verdi! Bakan Ersoy duyurdu

MÜZİK ZİRVESİ GERÇEKLEŞECEK

Bakan Ersoy ayrıca "Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul’da açılışını yapacağımız #MüzikZirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev almak isteyenler dikkat! Son yılların rekoru kırıldı
Çocukların çantasındaki tehlike! Uzmanlardan velilere uyarı geldi
ETİKETLER
#türkiye
#spotify
#Müzikendüstrisi
#Kültürturizm
#Müzikzirvesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.