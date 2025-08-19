Spotify Türkiye için kararını verdi! Bakan Ersoy duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Ersoy, yerli platform Next Sosyal üzerinden yaptığı açıklamada, "Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify'dan hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Ersoy, "Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026’da İstanbul’da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek." diyerek Türkiye temsilciğinin de bilgisini paylaştı.

MÜZİK ZİRVESİ GERÇEKLEŞECEK

Bakan Ersoy ayrıca "Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul’da açılışını yapacağımız #MüzikZirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz." dedi.