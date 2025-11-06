Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 06.11.2025

Suudi Arabistan, WTM 2025’te turizmde büyüme planlarını paylaştı

Suudi Arabistan, Londra’da düzenlenen World Travel Market (WTM) 2025’in ilk gününde, Suudi Turizm Otoritesi öncülüğünde 71 kurum ve kuruluşla birlikte turizm alanındaki gelişmelerini ve iş birliği fırsatlarını tanıttı.

Suudi Arabistan, WTM 2025’te turizmde büyüme planlarını paylaştı
WTM kapsamında kurulan “Saudi Land” stand alanında ülkenin farklı bölgelerinde devam eden yatırımları, kültürel ve sportif etkinlik takvimi ile yeni destinasyon ve turizm projeleri tanıtıldı. 2024’te yaklaşık 116 milyon ziyaretçi ağırlayan , 2025’in ilk yarısında 60,9 milyon ziyaretçiye ulaştı.

STA Ortaklıklar ve Düzenleyici İşler Direktörü Abdullah Alhagbani, etkinlik kapsamında yaptığı değerlendirmede şu ifadelerde bulundu “Bu yıl WTM’de 71 iş ortağımızla yer alıyoruz ve sektör temsilcileriyle yaklaşık 500 görüşme planladık. Hedefimiz, mevcut iş birliklerini güçlendirmek ve yeni ortaklık alanları oluşturarak turizmde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek. Geçen yıl etkinlik takvimimizde 1.000'den fazla etkinlik yer aldı ve bu yıl Unreal Calendar ile bu ivmeyi sürdüreceğiz. Dikkat çeken destinasyonlarımızla Suudi Arabistan, iş birliği, inovasyon ve ortak büyüme açısından benzersiz fırsatlar sunuyor.”

Stant alanında, ülkedeki çeşitli destinasyonlar, kültürel programlar, spor etkinlikleri ve seyahat severlere yönelik paket seçenekleri hakkında ziyaretçilere detaylı bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında, Suudi Arabistan turizm sektöründen yedi kurum ile, ayrıca STA tarafından Saudia Holidays ve TUI Group ile olmak üzere toplam dokuz iş birliği anlaşması imzalandı.

WTM 2025, Suudi Arabistan’ın uluslararası turizm ağı içerisinde yeni bağlantılar kurması, sektörel gelişmeleri paylaşması ve -iş birliği görüşmelerini ilerletmesi için önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

