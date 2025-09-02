Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Suudi turizminin yüzü Cristiano Ronaldo oldu

Suudi Turizm Otoritesi'nin tüketicilere yönelik markası "Suudi Arabistan'a Hoşgeldiniz" sloganıyla Cristiano Ronaldo'nun rol aldığı kampanyasını yayınladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suudi turizminin yüzü Cristiano Ronaldo oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 15:44

Suudi Turizm Otoritesi'nin (STA) tüketicilere yönelik markası "Suudi Arabistan'a Hoşgeldiniz" sloganıyla 'nun (CR7) rol aldığı kampanyasını yayınladı. Avrupa'nın önemli pazarlarının yanı sıra Hindistan ve Çin'de lansmanı yapılan "Futbol İçin Geldim, Daha Fazlası İçin Kaldım" kampanyası, ziyaretçilere beklenenden çok daha fazlasını sunan bir Suudi Arabistan'ı hayata geçiriyor. Kampanya, izleyicilere dünyanın en heyecan verici destinasyon takvimlerinden birini tattırmak için TV, Sosyal, Dijital ve OTA'dan yararlanıyor.

Suudi turizminin yüzü Cristiano Ronaldo oldu

Yapılan açıklamaya göre kampanya, Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve AlUla'da yıl boyunca düzenlenen çeşitli spor ve eğlence etkinliklerini öne çıkarıyor ve ziyaret etmeyi her zamankinden daha kolay hale getiren özel paketler sunuyor. 2034, AFC Asya Kupası 2027, Espor Olimpiyat Oyunları 2027 ve Asya Kış Oyunları 2029 gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, sporu evine getiriyor. Düzenli takviminde Espor Dünya Kupası, Formula 1, LIV Golf Riyad, Tenis, Suudi Pro Ligi (RSL) gibi büyük ölçekli uluslararası etkinlikler yer alıyor. Yıllık takvimi, Riyad Moda Haftası, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, Sanat Bienalleri ve Riyad ve Cidde'de düzenlenen aynı adlı Seasons ile büyümeye devam ediyor ve bu etkinlikler faaliyetlerin temel taşını oluşturuyor. Müzikten komediye, uluslararası ve bölgesel sanatçılar Suudi Arabistan'da sahne alarak daha fazla izleyici için erişim ve erişilebilirliği artırıyor.

Suudi turizminin yüzü Cristiano Ronaldo oldu

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb, "Bugün Suudi Arabistan, kültürel otantikliği, sıcak misafirperverliği ve dünya standartlarında etkinliklerin heyecanını bir araya getiren küresel bir destinasyon olarak yerini sağlamlaştırıyor. Turizm sektöründe, dünyaya ilham veren ve ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunan kusursuz bir manzara geliştirme taahhüdümüzden sapmadan kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Suudi turizminin yüzü Cristiano Ronaldo oldu

Turizm hedeflerine değinen Suudi Turizm Otoritesi CEO'su Fahd Hamidaddin, "CR7 ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanya, Suudi Arabistan'ın bugününü ve hedeflerimizi gözler önüne seriyor. Turizm, vizyonumuzun temel bir bileşenidir ve sunduğumuz hizmetleri sürekli olarak genişletiyoruz. 2018 yılından bu yana 100'ün üzerinde önemli uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptık ve takvimimiz genişlemeye devam ederken 2030 yılına kadar 150 milyon ziyaretçi hedefimize ulaşma yolunda ilerliyoruz. Dünya standartlarındaki etkinliklerden ikonik mekanlara ve nefes kesici manzaralara kadar Suudi Arabistan bir keşif ülkesidir. Dünyayı Arabistan'ın Kalbinde bize katılmaya, bir süre kalmaya ve geleceğin gerçek zamanlı olarak ortaya çıkışına tanıklık etmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Suudi turizminin yüzü Cristiano Ronaldo oldu

Cristiano Ronaldo şöyle konuştu: "Suudi Arabistan'ın küresel bir spor merkezi olma yolculuğunun bir parçası olmak gerçekten çok özel ve birkaç yıl önce benim için beklenmedik bir şeydi. Bugün gerçek şu ki, taraftarların enerjisinden hırsın ölçeğine kadar, sporun geleceği burada yazılıyor. Suudi Arabistan'ın en takdir ettiğim yönü, geleceği inşa ederken köklerine saygı duymasıdır. Develerden atlara, yarışlardan e-sporlara, çölden stadyuma, burası her genç sporcunun büyük hayaller kurabileceği bir yer."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhuriyet altını fiyatı asgari ücreti geçti
İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi
ETİKETLER
#cristiano ronaldo
#fıfa dünya kupası
#Suudi Arabistan Turizmi
#Spor Turist
#Suudi Arabistan Kampanyası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.