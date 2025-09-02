Suudi turizminin yüzü Cristiano Ronaldo oldu

Suudi Turizm Otoritesi'nin (STA) tüketicilere yönelik markası "Suudi Arabistan'a Hoşgeldiniz" sloganıyla Cristiano Ronaldo'nun (CR7) rol aldığı kampanyasını yayınladı. Avrupa'nın önemli pazarlarının yanı sıra Hindistan ve Çin'de lansmanı yapılan "Futbol İçin Geldim, Daha Fazlası İçin Kaldım" kampanyası, ziyaretçilere beklenenden çok daha fazlasını sunan bir Suudi Arabistan'ı hayata geçiriyor. Kampanya, izleyicilere dünyanın en heyecan verici destinasyon takvimlerinden birini tattırmak için TV, Sosyal, Dijital ve OTA'dan yararlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre kampanya, Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve AlUla'da yıl boyunca düzenlenen çeşitli spor ve eğlence etkinliklerini öne çıkarıyor ve ziyaret etmeyi her zamankinden daha kolay hale getiren özel paketler sunuyor. FIFA Dünya Kupası 2034, AFC Asya Kupası 2027, Espor Olimpiyat Oyunları 2027 ve Asya Kış Oyunları 2029 gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, sporu evine getiriyor. Düzenli takviminde Espor Dünya Kupası, Formula 1, LIV Golf Riyad, Tenis, Suudi Pro Ligi (RSL) gibi büyük ölçekli uluslararası etkinlikler yer alıyor. Yıllık takvimi, Riyad Moda Haftası, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, Sanat Bienalleri ve Riyad ve Cidde'de düzenlenen aynı adlı Seasons ile büyümeye devam ediyor ve bu etkinlikler faaliyetlerin temel taşını oluşturuyor. Müzikten komediye, uluslararası ve bölgesel sanatçılar Suudi Arabistan'da sahne alarak daha fazla izleyici için erişim ve erişilebilirliği artırıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb, "Bugün Suudi Arabistan, kültürel otantikliği, sıcak misafirperverliği ve dünya standartlarında etkinliklerin heyecanını bir araya getiren küresel bir destinasyon olarak yerini sağlamlaştırıyor. Turizm sektöründe, dünyaya ilham veren ve ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunan kusursuz bir manzara geliştirme taahhüdümüzden sapmadan kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Turizm hedeflerine değinen Suudi Turizm Otoritesi CEO'su Fahd Hamidaddin, "CR7 ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanya, Suudi Arabistan'ın bugününü ve hedeflerimizi gözler önüne seriyor. Turizm, vizyonumuzun temel bir bileşenidir ve sunduğumuz hizmetleri sürekli olarak genişletiyoruz. 2018 yılından bu yana 100'ün üzerinde önemli uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptık ve takvimimiz genişlemeye devam ederken 2030 yılına kadar 150 milyon ziyaretçi hedefimize ulaşma yolunda ilerliyoruz. Dünya standartlarındaki etkinliklerden ikonik mekanlara ve nefes kesici manzaralara kadar Suudi Arabistan bir keşif ülkesidir. Dünyayı Arabistan'ın Kalbinde bize katılmaya, bir süre kalmaya ve geleceğin gerçek zamanlı olarak ortaya çıkışına tanıklık etmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cristiano Ronaldo şöyle konuştu: "Suudi Arabistan'ın küresel bir spor merkezi olma yolculuğunun bir parçası olmak gerçekten çok özel ve birkaç yıl önce benim için beklenmedik bir şeydi. Bugün gerçek şu ki, taraftarların enerjisinden hırsın ölçeğine kadar, sporun geleceği burada yazılıyor. Suudi Arabistan'ın en takdir ettiğim yönü, geleceği inşa ederken köklerine saygı duymasıdır. Develerden atlara, yarışlardan e-sporlara, çölden stadyuma, burası her genç sporcunun büyük hayaller kurabileceği bir yer."