Taksi plakasına talep yok: 150 ihaleden sadece 24’ü alıcı buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hayata geçirdiği “Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı” projesi kapsamında düzenlenen ikinci etap ihalede 150 taksi plakasından 24’ünün satışını gerçekleştirdi.

TAKSİLER YOLDAN YOLCU ALAMAYACAK

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan ihaleye 30 kişi başvururken, evrak kontrolünün ardından 27 teklif geçerli sayıldı ve açık artırmaya geçildi. Yapılan artırmada plakalar 4 milyon 700 bin lira ile 5 milyon 60 bin lira arasında değişen bedellerle alıcı buldu.

Yeni sistemde ruhsatlar 29 yıllığına verilecek. Bu taksiler yoldan yolcu alamayacak, yalnızca uygulamalar üzerinden hizmet verecek. Ayrıca araçlar özel tasarımlarıyla mevcut taksilerden farklı olacak.

YAKLAŞIK 30 PLAKA SATILDI

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu anda toplamda yaklaşık 30 plakanın satıldığını belirtti. İlk ihalelerde sayının düşük olmasını taksici esnafının yeni sisteme temkinli yaklaşmasına bağlayan Demir, “Durak ve yoldan yolcu alma olmayacağı için bu model, taksicilerin alışık olduğu düzenden farklı. Esnaf süreci gözlemliyor, diğerlerinin deneyimlerinden sonra daha fazla talep geleceğini düşünüyoruz” dedi.

İBB, 12 Haziran’da yapılan ilk ihalede de 150 plakadan sadece 9’unu satmış, bunlardan 4’ünün sözleşme şartları yerine getirilmediği için satışını iptal etmişti.