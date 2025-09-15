Taksicilerin zam kuyruğu! Taksimetre güncellemesi için servislere akın ettiler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde alınan kararla birlikte toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. Taksilerde açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti ise kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya çıktı.

İNDİ BİNDİ 175 TL OLDU

Taksilerde saatlik zaman tarifesi 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti ise 135 liradan 175 liraya yükseldi. Taksimetrelerini güncellemek isteyen sürücüler servislere başvurdu. Bağcılar’daki bir servis firmasında gece boyunca yoğunluk yaşandı.

Taksimetre güncellemesi için gelen bir sürücü, "Fiyat güncellemesi geldi. Taksimetreleri yeniliyoruz. Şuan yoğunluk yok ama geçen günlerde yoğundu" dedi.

Taksimetre firması görevlisi Okan, "Dün gece baya bir yoğun geçti. Çok şükür sorunsuz bir şekilde bitirdik. Bu son aşama" ifadelerini kullandı.