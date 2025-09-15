Menü Kapat
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Taksicilerin zam kuyruğu! Taksimetre güncellemesi için servislere akın ettiler

İstanbul'daki taksiciler toplu taşımaya yapılan yüzde 30'luk zammı büüyk bir heyecanla karşıladı. Zamla birlikte taksimetrelerini güncellemek isteyen sürücüler, servislere akın etti.

Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde alınan kararla birlikte ücretlerine yüzde 30 yapıldı. Taksilerde açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti ise kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya çıktı.

Taksicilerin zam kuyruğu! Taksimetre güncellemesi için servislere akın ettiler

İNDİ BİNDİ 175 TL OLDU

Taksilerde saatlik zaman tarifesi 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti ise 135 liradan 175 liraya yükseldi. Taksimetrelerini güncellemek isteyen sürücüler servislere başvurdu. Bağcılar’daki bir servis firmasında gece boyunca yoğunluk yaşandı.

Taksicilerin zam kuyruğu! Taksimetre güncellemesi için servislere akın ettiler

Taksimetre güncellemesi için gelen bir sürücü, "Fiyat güncellemesi geldi. Taksimetreleri yeniliyoruz. Şuan yoğunluk yok ama geçen günlerde yoğundu" dedi.
Taksimetre firması görevlisi Okan, "Dün gece baya bir yoğun geçti. Çok şükür sorunsuz bir şekilde bitirdik. Bu son aşama" ifadelerini kullandı.

