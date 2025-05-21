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 | Murat Makas

Tam bir şifa deposu! Bunları 10 gün sonra burada bulamazsınız: Kilosu 250 TL

Van'da baharın gelmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde toplanan otlar hem şifa deposu oluyor hem de kazanç sağlıyor. Çeşitleriyle dikkat çeken şifalı otların fiyatı biraz daha yükseldi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 13:49

Yaz mevsiminin gelmesiyle dağlarda toplanan şifalı otlar vatandaşların ilgi odağı oluyor. Yüksek rakımlı bölgelerde ve yaylalarda toplanan kenger, çiriş, heliz, mendi, sirmo, akpancar (keledoş otu), kuzukulağı ve uçkun gibi doğal otlar tezgahlarda satışa çıkarılıyor. Geçim kaynağı olan otların kilogram fiyatı 150 liradan başlayıp 250 liraya kadar ulaşan otlar, yöresel lezzetlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Tam bir şifa deposu! Bunları 10 gün sonra burada bulamazsınız: Kilosu 250 TL

DOĞAL BESLENMEYİ SAĞLIYOR

Özellikle Van'ın meşhur otlu peynirinin yapımında kullanılan bazı otlar, yöresel yemeklere de ayrı bir tat katıyor. Bölge halkı tarafından büyük ilgi gören bu otlar, taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak kış aylarında da değerlendiriliyor. Yüksek kesimlerde zorlu şartlar altında toplanan otlar, hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de doğal beslenmeyi tercih eden vatandaşların sofralarını süslüyor.

Tam bir şifa deposu! Bunları 10 gün sonra burada bulamazsınız: Kilosu 250 TL

"OTLARIN TOPLANMASI ÇOK ZOR"

İHA muhabirine konuşan Gürgin Taraduş isimli vatandaş, dağlardan topladıkları otları pazarda sattıklarını belirtti. Otların hem otlu peynirde hem de yöresel yemeklerde kullanıldığını ifade eden Taraduş, "Buraya özellikle hayvan sahipleri ve yöresel yemeklere ilgi duyanlar geliyor. Pancar kısmı bu yıl biraz geç toplandı. Kar nedeniyle yaylaya çıkılamadı, bu yüzden bazı otlar sararmaya başladı. Bu otları 10 gün sonra burada bulamazsınız. Fiyatlar bu yıl biraz daha yüksek. Geçen yıl 100 liraya sattığımız otu bu yıl 150-200 liraya satıyoruz. Bazı otların fiyatı peynir fiyatını geçti. Bu otların toplanması çok zor; kilometrelerce yol yürünüyor. Sabahtan akşama kadar 10 kilogram bile toplanamıyor. Uzak yerlerden sırtlanarak getiriliyor, bu da işi oldukça meşakkatli hale getiriyor. Özellikle kayalık bölgelerden toplanan kuzukulağı otunun toplanması çok zor. Bu yüzden kuzukulağı ve keledoş otunun kilogram fiyatı 250 lirayı buluyor" dedi.

Tam bir şifa deposu! Bunları 10 gün sonra burada bulamazsınız: Kilosu 250 TL

Pazarda şifalı otları satın alan vatandaşlar ise bu otları hem taze tükettiklerini hem de kurutarak kışlık yaptıklarını belirttiler.

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Sıkça Sorulan Sorular

Keledoş Otunun Faydaları nelerdir?
Keledoş otunun sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Bunlar arasında: • Anti-inflamatuar Özellikler: Keledoş otu, iltihaplanmayı azaltıcı etkilere sahip bileşikler içerir. Bu, eklem ağrıları ve romatizma gibi rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olabilir. • Sindirim Sistemi Sağlığı: Keledoş otu, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip olup, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. • İdrar Yolu Sağlığı: Bu bitki, idrar söktürücü özellikleri sayesinde böbrek ve mesane sağlığını destekler. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkileri vardır. • Bağışıklık Sistemi Güçlendirici: İçeriğinde bulunan antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve vücudu serbest radikallere karşı korur. • Cilt Sağlığı: Keledoş otunun topikal kullanımı, ciltteki yaraların iyileşmesini hızlandırabilir ve ciltteki iltihaplanmaları azaltabilir.
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#Sağlık
#Ekonomi
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