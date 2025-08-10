Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tarihi rekor: Türkiye, Afrika'daki ticaret hacmini 36,6 milyar dolara çıkardı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Afrika kıtasındaki varlığına ilişkin bilgi verdi. Türkiye, Afrika kıtasındaki diplomatik hamlesiyle ticaret hacmini 36,6 milyar dolara çıkararak tarihi bir rekora imza attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tarihi rekor: Türkiye, Afrika'daki ticaret hacmini 36,6 milyar dolara çıkardı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 13:09

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'nin kıtasındaki varlığına ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , bugüne kadar Afrika'ya 53 resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın 2013'te Gabon'da dile getirdiği "Afrika Afrikalılarındır, biz sizin altınlarınız için burada değiliz" sözleri, Türkiye'nin sömürgeci olmayan, samimi yaklaşımını ortaya koymuştu. Bu yaklaşım, kıta genelinde Türkiye'ye karşı artan güvenin önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tarihi rekor: Türkiye, Afrika'daki ticaret hacmini 36,6 milyar dolara çıkardı

DİPLOMATİK AĞ 12'DEN 44'E ÇIKTI

Türkiye, Afrika'daki büyükelçilik sayısını 12'den 44'e çıkardı. Son verilere göre Türkiye-Afrika ticaret hacmi 36,6 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitlik firmaları, kıta genelinde 97 milyar dolarlık projelere imza attı. Türk Eximbank'ın Afrika Finans Kuruluşu'na yaptığı yatırım ise Türkiye'nin bölgesel ekonomik etkisini güçlendiren stratejik bir adım oldu.

Tarihi rekor: Türkiye, Afrika'daki ticaret hacmini 36,6 milyar dolara çıkardı

EĞİTİM VE KÜLTÜRLE GÜÇLENEN İLİŞKİLER

Afrika açılımının en güçlü ayaklarından birini ve kültürel iş birliği oluşturuyor. Türkiye Bursları programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrenci sayısı son yıllarda 6 kat artarak 62 bine çıktı. Bu sayede kıtada Türkiye'nin yetiştirdiği binlerce genç, ülkelerinde dostluk köprüleri kuruyor. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı aracılığıyla yürütülen kültürel programlar, insani yardımlar ve sosyal projeler Türkiye'nin kıtadaki varlığını daha da derinleştiriyor.

Tarihi rekor: Türkiye, Afrika'daki ticaret hacmini 36,6 milyar dolara çıkardı

BARIŞ VE GÜVENLİKTE ETKİN ROL

Afrika Boynuzu bölgesinde yürütülen girişimlerle bölgesel istikrarın güçlenmesine katkı sağlandı. Türkiye, son olarak Etiyopya-Somali barış görüşmelerinde arabulucu olarak önemli bir diplomatik başarıya imza attı. Somali'de kurulan askeri üs ise Türkiye'nin kıtadaki stratejik ve güvenlik boyutundaki varlığını pekiştirdi.

Tarihi rekor: Türkiye, Afrika'daki ticaret hacmini 36,6 milyar dolara çıkardı

GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİK ORTAKLIK

Türkiye'nin Afrika vizyonu, ekonomik kazanımların ötesinde dostluk, karşılıklı saygı ve uzun vadeli ortaklığa dayalı bir stratejiyi esas alıyor. ‘Eşit ortaklık' ve ‘kazan-kazan' ilkeleri, bu ilişkilerin hem Türkiye hem de Afrika ülkeleri için sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan bir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Afrika açılımı, kıtanın dört bir yanında Türkiye'nin etkisini güçlendirirken, 21'inci yüzyılın en önemli başarı hikayelerinden biri olarak öne çıkıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evlenecek gençler dikkat! Bakanlık açıkladı: İndirim geliyor
Tapunuz tehlikede olabilir! Güvenlik için bunu mutlaka yapın
ETİKETLER
#türkiye
#afrika
#erdoğan
#Eğitim
# Ekonomi
#Dış Politika
#Kültür
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.