Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: Hakem heyetleri hizmet vermeye devam edecek

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatıldığına dair iddiaları yalanladı. Bakanlık, heyetlerin kapatılmadığını hatta aksine hizmet kalitesini artırmak, karar süreçlerini hızlandırmak için yeniden ve daha iyi şekilde yapılandırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, büyükşehir statüsündeki 19 ilde, 01 Ocak 2026’den itibaren Tüketici Hakem Heyetleri il merkezlerinde toplanacak ve toplam 170 heyet karar mercii olarak görev yapacak. İlçe kaymakamlıkları ise hakem heyetliği konusunda başvuru ve iletişim merkezi olarak çalışmaya devam edecek. Bakanlık, 2017’de ortalama 174 gün olan karar süresinin, 2024’te yaklaşık 98 güne düştüğünün altını çizdi. ve bu yapılacak yeni düzenlemenin tüketici için olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı. İşte Bakanlık tarafından yapılan o açıklama:

"Ticaret Bakanlığı olarak kamuoyuna önemle duyururuz ki; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Tam aksine, tüketicilerimize sunulan hizmetin daha etkin, hızlı ve ihtisaslaşmış bir yapıda yürütülmesi amacıyla Tüketici Hakem Heyetleri yeniden yapılandırılarak güçlendirilmektedir.

Tüketici Hakem Heyetlerinin kuruluşu, yetki alanı ve iş bölümü, mevzuat çerçevesinde Ticaret Bakanlığımız tarafından belirlenmekte olup, ihtiyaçlara göre bu yapılar Ticaret Bakanlığımız onayıyla kurulabilmekte veya yeniden düzenlenebilmektedir.

HİZMET KALİTESİ ARTACAK

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda;

• tüketiciye sunulan hizmet kalitesinin artırılması,

• karar alma sürelerinin daha da kısaltılması,

• uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması,

• ihtisaslaşmanın güçlendirilmesi

gibi gerekçelerle hakem heyetlerinin il merkezlerinde, Ticaret Bakanlığımızın taşra teşkilatı olan ticaret il müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılması kararlaştırılmıştır.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KARAR SÜRELERİ KISALIYOR

Bu çerçevede, büyükşehir statüsündeki 19 ilde, Tüketici Hakem Heyetlerinin, il merkezlerinde birleştirilmesi amacıyla 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, yetki alanları yeniden düzenlenmiş, toplam 170 Tüketici Hakem Heyeti karar mercii olarak yetkilendirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, özellikle şu hususun altı çizmek isteriz:

“Tüketici hakem heyetleri kapatılmamıştır. İl merkezlerinde karar mercii olarak yeniden yapılandırılmıştır. İlçe kaymakamlıklarında başvuru ve irtibat noktaları hizmet vermeye devam etmektedir. Tüketicilerimiz tüm il ve ilçelerde, eskiden olduğu gibi başvurularını yapmaya devam edebilecek; tüm bu başvurular il merkezlerindeki heyetlerimiz tarafından karara bağlanacaktır.”

Dolayısıyla yapılan düzenleme, hakem heyetlerinin kapatılmasına ilişkin bir uygulama değil; karar süreçlerinin tek merkezden daha hızlı, etkili ve uzmanlaşmış bir yapı ile yürütülmesine yönelik bir dönüşümdür.

YAPILACAK DÜZENLEMEYLE TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI GÜÇLENİYOR

Ticaret Bakanlığımız, 2018 yılında gerçekleştirilen benzer bir yapılanmada herhangi bir aksaklık yaşanmadığını, aksine süreçlerin iyileştiğini hatırlatmaktadır.

• 2017 yılında 174 gün olan ortalama karar süresi,

• 2024 yılında yaklaşık 98 güne düşmüştür.

Bu sonuç, yeniden yapılandırma çalışmalarının tüketici yararına işlediğinin güçlü bir göstergesidir. Yapılan yeni düzenleme ile tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Aksine, karar alma sürelerinin daha da kısalması ve uygulama birliğinin artması beklenmektedir.

Sistem esnek bir yapıya sahiptir. İş yükü artması halinde, tüketici hakem heyeti sayısı Ticaret Bakanlığımızın onayıyla her zaman artırılabilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir kayba uğramaması için tüm tedbirler alınmıştır. Uygulamada yeni ihtiyaçların doğması halinde gerekli ilave adımlar da derhal hayata geçirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."