Togg T10F'e rekor talep! 24 saat dolmadan stoklar tükendi

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası Togg, tamamen elektrikli sedan modeli T10F’i bugün ön sipariş ile satışa sundu. Mardin ve Urla renk tonlarıyla seçenek sayısı 9’a çıkan T10F'in başlangıç fiyatı da belli oldu. T10F’in Almanya’daki ön sipariş süreci ise 29 Eylül’de başlayacak.

T10F'İN STOKLARI TÜKENDİ

Satışa çıktığı andan itibaren büyük bir talep gören Togg T10F'in stokları 24 saat dolmadan tükendi. Ama T10F için ön siparişler halen konfigüratör üzerinden verilebiliyor.

"İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yapıldı:

"Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz"

https://x.com/Togg2022/status/1967575127820054657

TOGG T10F'İN FİYATI

Togg'un Trumore uygulamasından alınan bilgilere göre, T10F’in başlangıç fiyatları şu şekilde;