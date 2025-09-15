Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Togg T10F'e rekor talep! 24 saat dolmadan stoklar tükendi

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un yeni sedan modeli T10F, sabah saat 10:00 itibariyle satışa çıkmıştı. Togg T10F'in yoğun talebin ardından hızlı teslim stoklarının tükendiği bilgisi paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 17:29

’nin yerli ve milli otomobil markası , tamamen elektrikli sedan modeli ’i bugün ile satışa sundu. Mardin ve Urla renk tonlarıyla seçenek sayısı 9’a çıkan T10F'in başlangıç fiyatı da belli oldu. T10F’in Almanya’daki ön sipariş süreci ise 29 Eylül’de başlayacak.

Togg T10F'e rekor talep! 24 saat dolmadan stoklar tükendi

T10F'İN STOKLARI TÜKENDİ

Satışa çıktığı andan itibaren büyük bir talep gören Togg T10F'in stokları 24 saat dolmadan tükendi. Ama T10F için ön siparişler halen konfigüratör üzerinden verilebiliyor.

Togg T10F'e rekor talep! 24 saat dolmadan stoklar tükendi

"İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yapıldı:

"Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz"

https://x.com/Togg2022/status/1967575127820054657

TOGG T10F'İN FİYATI

Togg'un Trumore uygulamasından alınan bilgilere göre, T10F’in başlangıç fiyatları şu şekilde;

  • V1 RWD Standart Menzil - 1 milyon 860 bin TL
  • V1 RWD Uzun Menzil - 2 milyon 170 bin TL
  • V2 RWD Uzun Menzil - 2 milyon 345 bin TL
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Togg T10F menzili ne kadar? T10F renkleri ve özellikleri
Togg T10F satışa sunuldu! İşte sedan Togg fiyatları
ETİKETLER
#Türkiye
#togg
#elektrikli otomobil
#t10f
#otomotiv
#ön sipariş
#Stok Tükendi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.