24°
Tokat'ın özel kirazını don vurdu! Milyonlarca dolarlık kayıp var

11 ülkeye ihraç edilen ve Türkiye'nin meşhur Tokat kirazı, bu yıl üreticiyi üzdü. Normallerine göre iki kat iri olan kirazı bu yıl don vurdu. Bu sebeple ürün alınamadı. Ürünün geçtiğimiz yıllarda en 5 milyon dolarlık gelir Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Emin Yılar, sağladığını belirten emir Yılar, "Geçen yıl 11 ülkeye ihracat yaparak 5 milyon dolar kazanç sağladık. Bu yıl ise bir kilo, bir gram meyve alamadık" ifadelerini kullandı.

’ta, Avrupa ülkelerinin tercih ettiği 'ziraat 0900' cinsi 32 kalibreli kiraz, bu yıl üreticiyi üzdü. Kentte, köylülerin en büyük geçim kaynağı olan kirazı bu yıl don vurdu. Geçen yıl 20 bin tonluk üretimle 11 ülkeye yapan kentte geçen yıl 5 milyon dolarlık gelir bu yıl üretici ağır darbe aldı.

Tokat'ın özel kirazını don vurdu! Milyonlarca dolarlık kayıp var

ZARAR ÇOK BÜYÜK

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanı Emin Yılar, don olayının üreticiye ağır kayıplar yaşattığını belirterek, "2025 yılı meyve için kötü bir seneydi. Sadece Tokat değil, 37 ilde don felaketi yaşandı. Ancak özellikle bizim ‘0900' cinsi kirazımızın ihracatta çok yüksek katma değeri vardı. Geçen yıl 11 ülkeye ihracat yaparak 5 milyon dolar kazanç sağladık. Bu yıl ise bir kilo, bir gram meyve alamadık. Çiftçimiz ürün alamadığı gibi ilaçlama, sulama ve bakım masraflarını da cebinden karşılamak zorunda kaldı" dedi.

Tokat'ın özel kirazını don vurdu! Milyonlarca dolarlık kayıp var

ÜRETİCİ DESTEK BEKLİYOR

Hükümetin üreticinin kaybını azaltmak için harekete geçtiğini vurgulayan Yılar, "Kiraz ve şeftali üreticisine dönüm başına 6 bin 500 lira destek verilecek. Bu zararımızı tam karşılamasa da kısmi bir fayda sağlayacaktır" diye konuştu.

Tokat'ın özel kirazını don vurdu! Milyonlarca dolarlık kayıp var

Yılar, kiraz ağaçlarının bu yıl meyve vermemesi nedeniyle önümüzdeki yıl yoğun çiçeklenme beklediklerini söyleyerek, "2024'te 20 bin ton olan üretimimiz en az yüzde 30 artış gösterecektir. Eğer tabiat şartları elverişli olursa 25 bin ton civarında bir kiraz üretimi bekliyoruz. Ancak üreticilerimizin bu dönemde ağaç budamalarını daha sert yapmaları gerekiyor. Çünkü yoğun çiçeklenme kaliteyi olumsuz etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

