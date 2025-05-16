Memur olmak isteyenler dikkat! Kapsam genişletildi: Yaş sınırı geliyor

Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı KHK ile ilgili iptal kararının ardından çıkarılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan torba yasa, kamu yönetimini ve personel kararlarını doğrudan etkileyen önemli düzenlemeler içeriyor. Bunlardan en dikkat çeken ise memur yaş sınırı kapsamının genişletilmesi. İşte torba yasadaki dikkat çeken başlıklar...

Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili iptal kararının ardından hazırlanan ve memurları yakından ilgilendiren yeni düzenlemeleri içeren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Memur alımında yaş sınırı, bakanlara müşavir tama yetkisi, asılsız ihbarlara ceza yasada en dikkat çeken maddeler arasında yer alıyor. Bu torba yasa ile kamu personel sistemi ve kamu düzenine ilişkin önemli yapısal değişiklikler yapılmış oldu. İşte detaylar...

MEMUR ALIMINDA YAŞ SINIRI GELİYOR

Artık sadece KPSS ile alımlarda değil, özel yarışma sınavlarıyla personel alan kurumlarda da 35 yaş sınırı uygulanacak. Bu düzenleme, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANI KARARI

Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi aralarından seçecek. Bu değişiklik, yargı organları arasında daha şeffaf bir görev dağılımı amaçlıyor.

BAKANLARA "MÜŞAVİR" ATAMA YETKİSİ

Bakanlar, özel önem taşıyan konularda danışmanlık yapacak müşavirler atayabilecek. Müşavirler sadece bakanın görev süresi boyunca görevde kalacak ve gerekli görülürse görev süreleri bitmeden alınabilecek.

ADALET BAKANLIĞI'NDA "BAKAN YARDIMCILIĞI" KALDIRILDI

Adalet Bakanlığı bünyesindeki bakan yardımcılığı uygulamasına son verildi. YÖK, YÖKAK, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamı yapılabilecek.

ÜST KURULLARA SİYASİ BAĞLANTI KRİTERİ

BTK ve KİK gibi kurumlara üye atanacak kişilerin: Siyasi partilerin yönetim ya da denetim organlarında görev yapmamış olması veya bu görevlerinden ayrılmış olması şartı getirildi.

112 ACİL'E ASILSIZ İHBARA AĞIR CEZA

112 Acil'i gereksiz yere arayanlara 1500 TL, asılsız ihbar yapıldığı olay yerinde tespit edilirse 15 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Cezalar il valilikleri tarafından kesilecek.