Trump'ın "harika" dediği Intel anlaşması, şirketin endişelerini artırdı: Riskleri tek tek sıraladılar

Geçtiğimiz günlerde ABD hükümeti ile Intel arasında yapılan ve Donald Trump'ın "harika bir anlaşma" olarak nitelendirdiği ortaklık, herkesi heyecanlandırmıştı. Ancak Intel'in yaptığı menkul kıymetler dosyalama açıklamasında, tarihi ortaklığın beraberinde büyük riskler taşıdığı ortaya çıktı.

Şirket, ABD hükümetinin yüzde 9.9'luk hisse sahipliğinin, uluslararası satışların zarar görmesinden gelecekteki devlet hibelerinin kısıtlanmasına kadar yol açabileceği potansiyel tehlikeleri resmen dile getirdi.

HÜKÜMET ORTAKLIĞI HANGİ RİSKLERİ TAŞIYOR?

Şirketin ana endişeleri şöyle:

Intel, anlaşmanın diğer devlet kurumlarının mevcut hibeleri hisse senedi yatırımlarına dönüştürmeye çalışmasına veya gelecekteki hibeleri desteklemekten çekinmesine yol açıp açmayacağının belirsiz olduğunu belirtiyor.

Intel hisseleri, 2022 CHIPS ve Bilim yarı iletken sübvansiyon yasasından ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ve Joe Biden'ın geçen yıl Secure Enclave programı için Intel'e verdiği 3,2 milyar dolar ile satın alınacak. "Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde", Secure Enclave programı hariç, Intel'in CHIPS Yasası kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılacak.

Bir diğer tehlikeye göre; Intel'in ABD dışındaki faaliyetleri de, ABD hükümetinin önemli bir hissedar olması nedeniyle etkilenebilir. Çünkü bu durum şirketi diğer ülkelerdeki yabancı sübvansiyon yasaları gibi ek düzenlemelere veya kısıtlamalara tabi tutabilir.

Geçen yıl şirketin gelirinin yüzde 76'sı ABD dışındaki satışlardan elde edilirken, Çin'den elde edilen gelir toplam gelirin yüzde 29'unu oluşturdu. Şirket ayrıca, mevcut piyasa fiyatından indirimli olarak ABD hükümetine ihraç edilecek hisselerin mevcut hissedarlar için sulandırıcı etkisi olduğunu belirtti.

Son olarak hükümetin Intel'i etkileyen yasa ve düzenlemeler üzerinde sahip olduğu önemli ek yetkilerin, şirketin hissedarların yararına olacak işlemleri gerçekleştirme kabiliyetini sınırlayabileceği de ifade edildi.

Hükümet, Intel hisselerini cuma günü kapanış fiyatı olan 24,80 dolardan 4 dolar indirimli olarak satın alıyor. Intel hisseleri pazartesi günü ise erken işlemlerde yüzde 2 artışla 25,25 dolara yükseldi.

Bütün tartışmaların ortasında, Intel CEO'su Lip-Bu Tan, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan bir videoda, "Hibe parasına ihtiyacım yok. Ancak ABD hükümetinin hissedarım olmasını gerçekten istiyorum" dedi. Açıklama, Trump'ın daha önce Çinli firmalarla olan bağları nedeniyle Tan'ın istifasını talep etmesinin hemen ardından geldi.