Trump'tan kritik gümrük vergisi uyarısı: Anlaşma iptal edilebilir

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin geçen hafta birçok gümrük vergisinin yasadışı olduğuna karar veren ABD temyiz mahkemesinin kararını Yüksek Mahkeme’den bozmasını isteyeceğini belirtti. Başkan, davayı kazanacaklarına inandığını ifade etti.

Trump, Avrupa Birliği ile “neredeyse bir trilyon dolar ödeyecekleri” bir anlaşma yaptıklarını ve anlaşmaların feshedilmek zorunda kalabileceğini vurguladı. Bu açıklamalar, Trump’ın gümrük vergilerinin yanı sıra ayrı ayrı müzakere edilen ticaret anlaşmalarının Yüksek Mahkeme’nin onayıyla geçersiz hale gelebileceğini ilk kez ima ettiği ifadeler olarak kayıtlara geçti.

'ÇOK BÜYÜK ACI' VURGUSU

Trump, gümrük vergilerinin kaldırılmasının maliyetli olacağını söylerken, ticaret uzmanları vergilerin menşe ülkelerindeki şirketler yerine ABD’deki ithalatçılar tarafından ödendiğini belirtiyor. Ekonomistler, vergilerin ABD’de enflasyonu artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Trump, ülkenin bu davayı kaybetmesi durumunda “çok büyük acı çekeceğini” söyledi.

Temyiz mahkemesi kararı, Trump’ın Nisan ayında uygulamaya koyduğu ve “karşılıklı” olarak nitelendirdiği gümrük vergilerinin yanı sıra şubat ayında Çin, Kanada ve Meksika’ya uygulanan ayrı vergileri de kapsıyor. Ancak çelik ve alüminyum gibi diğer yasal yetkiler kapsamında uygulanan tarifeler bu karardan etkilenmiyor.

AÇIKLAMA KARARI ETKİLEMEYE YÖNELİK Mİ?

Ticaret uzmanları, Trump’ın açıklamalarının Yüksek Mahkeme’yi ikna etmeye yönelik olduğunu değerlendiriyor. Eski üst düzey ABD ticaret yetkilisi Ryan Majerus, AB ve diğer ticaret ortaklarıyla yapılan anlaşmaların değişikliklere tabi çerçeve anlaşmaları olduğunu belirtti ve Trump’ın açıklamalarının ABD’nin etkisini artırma çabası olduğunu söyledi.

Hukuk ve ticaret uzmanları, mahkemenin kararını tahmin etmenin zor olduğunu vurgularken, Cumhuriyetçi yargıçların çoğunluğu bazı tarifeleri yürürlükte tutma ihtimalini artırabileceğini ifade ediyor. Senato Finans Komitesi’nin üst düzey Demokrat Parti üyesi Ron Wyden ise Trump’ın açıklamalarının kafa karışıklığını artırdığını belirtti.