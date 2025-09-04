Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Trump'tan kritik gümrük vergisi uyarısı: Anlaşma iptal edilebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Yüksek Mahkeme'deki gümrük vergileri davasını kaybetmesi halinde, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore ile yapılan ticaret anlaşmalarını “feshetmek” zorunda kalabileceğini söyledi. Trump, olası bir yenilginin ülkeye “büyük zarar vereceği” uyarısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'tan kritik gümrük vergisi uyarısı: Anlaşma iptal edilebilir
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 12:42

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı , yönetiminin geçen hafta birçok gümrük vergisinin yasadışı olduğuna karar veren ABD temyiz mahkemesinin kararını ’den bozmasını isteyeceğini belirtti. Başkan, davayı kazanacaklarına inandığını ifade etti.

Trump'tan kritik gümrük vergisi uyarısı: Anlaşma iptal edilebilir

Trump, ile “neredeyse bir trilyon dolar ödeyecekleri” bir anlaşma yaptıklarını ve anlaşmaların feshedilmek zorunda kalabileceğini vurguladı. Bu açıklamalar, Trump’ın gümrük vergilerinin yanı sıra ayrı ayrı müzakere edilen ticaret anlaşmalarının Yüksek Mahkeme’nin onayıyla geçersiz hale gelebileceğini ilk kez ima ettiği ifadeler olarak kayıtlara geçti.

Trump'tan kritik gümrük vergisi uyarısı: Anlaşma iptal edilebilir

'ÇOK BÜYÜK ACI' VURGUSU

Trump, gümrük vergilerinin kaldırılmasının maliyetli olacağını söylerken, ticaret uzmanları vergilerin menşe ülkelerindeki şirketler yerine ABD’deki ithalatçılar tarafından ödendiğini belirtiyor. Ekonomistler, vergilerin ABD’de enflasyonu artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Trump, ülkenin bu davayı kaybetmesi durumunda “çok büyük acı çekeceğini” söyledi.

Trump'tan kritik gümrük vergisi uyarısı: Anlaşma iptal edilebilir

Temyiz mahkemesi kararı, Trump’ın Nisan ayında uygulamaya koyduğu ve “karşılıklı” olarak nitelendirdiği gümrük vergilerinin yanı sıra şubat ayında Çin, Kanada ve Meksika’ya uygulanan ayrı vergileri de kapsıyor. Ancak çelik ve alüminyum gibi diğer yasal yetkiler kapsamında uygulanan tarifeler bu karardan etkilenmiyor.

Trump'tan kritik gümrük vergisi uyarısı: Anlaşma iptal edilebilir

AÇIKLAMA KARARI ETKİLEMEYE YÖNELİK Mİ?

Ticaret uzmanları, Trump’ın açıklamalarının Yüksek Mahkeme’yi ikna etmeye yönelik olduğunu değerlendiriyor. Eski üst düzey ABD ticaret yetkilisi Ryan Majerus, AB ve diğer ticaret ortaklarıyla yapılan anlaşmaların değişikliklere tabi çerçeve anlaşmaları olduğunu belirtti ve Trump’ın açıklamalarının ABD’nin etkisini artırma çabası olduğunu söyledi.

Trump'tan kritik gümrük vergisi uyarısı: Anlaşma iptal edilebilir

Hukuk ve ticaret uzmanları, mahkemenin kararını tahmin etmenin zor olduğunu vurgularken, Cumhuriyetçi yargıçların çoğunluğu bazı tarifeleri yürürlükte tutma ihtimalini artırabileceğini ifade ediyor. Senato Finans Komitesi’nin üst düzey Demokrat Parti üyesi Ron Wyden ise Trump’ın açıklamalarının kafa karışıklığını artırdığını belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri
Emlak vergisi için kritik gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
ETİKETLER
#avrupa birliği
#donald trump
#yüksek mahkeme
#Gümrük Vergileri
#Ticaret Anlaşmaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.