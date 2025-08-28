Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 | İrem Çınar

Dış ticaret açığı temmuzda geriledi

Türkiye’nin dış ticaret istatistikleri belli oldu. 2025 yılı Temmuz ayında ihracat yüzde 11 artarak 24,9 milyar dolar, ithalat ise yüzde 5,4 artışla 31,3 milyar dolar seviyesine çıktı. Dış ticaret açığı yüzde 11,8 azalarak 6,4 milyar dolara geriledi. Ocak–Temmuz döneminde ise açık yüzde 12,2 artışla 55,9 milyar dolara yükseldi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
10:48
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
11:34

İstatistik Kurumu (TÜİK)ileTicaret Bakanlığıiş birliğiyle hazırlanandış ticaret istatistikleri, Temmuz 2025 sonuçlarını ortaya koydu. Genel ticaret sistemine göre, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,0 artarak 24 milyar 938 milyon dolar oldu. ise yüzde 5,4 artışla 31 milyar 383 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA DÜŞÜŞ

Temmuz ayında yüzde 11,8 gerileyerek 6 milyar 444 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yıl Temmuz ayında yüzde 75,5 iken bu yıl yüzde 79,5 seviyesine çıktı.

YILIN İLK 7 AYINDA AÇIK ARTTI

Ocak–Temmuz döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 156,3 milyar dolar, ithalat ise yüzde 6,9 artışla 212,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde açığı yüzde 12,2 yükselerek 55,9 milyar dolara çıktı.

ALMANYA İHRACATTA, ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1,97 milyar dolarla oldu. Almanya’yı Birleşik Krallık, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 4,6 milyar dolarla aldı. Çin’in ardından Rusya, Almanya, ABD ve İtalya geldi.

İMALAT SANAYİ PAYI YÜZDE 95,5

Temmuz’da imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,5 olurken, ithalatın yüzde 65,2’si ara mallarından oluştu.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 12,8 artışla 23,1 milyar dolar, ithalat ise yüzde 7,7 artışla 25,2 milyar dolar oldu. Bu kalemlerde dış ticaret açığı 2,18 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

