27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven ağustosta arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini paylaştı. Ekonomik güven endeksi ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artış göstererek 97,9 değerini aldı. Endeks eşik değerin altında kalsa da 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu () ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 96,3 iken, ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artarak 97,9 değerini aldı. Böylece endeks mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşsa da eşik değerin altında kalmayı sürdürdü.

0-200 aralığında değer alabilen ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven ağustosta arttı!

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ!

Bir önceki aya göre Ağustos ayında yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 108,8 değerini aldı.

güven endeksi ise yüzde 4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven ağustosta arttı!
#Ekonomi
#enflasyon
#tüketici güven endeksi
#tüik
#inşaat sektörü
#inşaat
#ekonomik güven endeksi
#Ekonomik Göstergeler
#Ekonomi
