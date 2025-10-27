Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu

TÜİK'in paylaştığı verilere göre; mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler ışığında işsiz kişi sayısı bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu.

27.10.2025
27.10.2025
'de oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 75 bin kişi olarak belirlendi.

TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu

'in paylaştığı; Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,4 iken kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi.

edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu

İşgücü, bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,4, kadınlarda ise yüzde 21,4 olarak tahmin edildi.

TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR OLDU?

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,0 saat artarak 42,9 saat olarak gerçekleşti.


