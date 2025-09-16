Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Ekonomi
TÜİK sektör bilançoları açıklandı: 2024’te en çok kar imalattan geldi, bazı sektörler zarar etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Sektör Bilançoları'na göre imalat sektörünün toplam firma sayısı içindeki payı 2024 yılı için yüzde 16,4 olarak gerçekleşti. İşte en çok kar ve zarar eden sektörler...

TÜİK sektör bilançoları açıklandı: 2024’te en çok kar imalattan geldi, bazı sektörler zarar etti
İstatistik Kurumu (), 2024 yılı Sektör Bilançoları'nı açıkladı. Buna göre, en fazla firma toptan ve perakende ; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı. Sektör Bilançoları enflasyon düzeltmesi uygulanmış 2024 yılı sonuçlarına göre 1 milyon 104 bin 27 firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 356 bin 62 ile en başta yer aldı. sektörünün toplam firma sayısı içindeki payı 2024 yılı için yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.

TÜİK sektör bilançoları açıklandı: 2024’te en çok kar imalattan geldi, bazı sektörler zarar etti

En yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu. Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2024 yılında toplam aktif büyüklüğü 95 trilyon 835 milyar 323 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 47 trilyon 230 milyar 459 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 48 trilyon 604 milyar 864 milyon TL oldu.

TÜİK sektör bilançoları açıklandı: 2024’te en çok kar imalattan geldi, bazı sektörler zarar etti

İmalat sektörü 25 trilyon 676 milyar 467 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 18 trilyon 576 milyar 976 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 13 trilyon 277 milyar 638 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 7 trilyon 351 milyar 87 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 7 trilyon 256 milyar 881 milyon TL ile de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

TÜİK sektör bilançoları açıklandı: 2024’te en çok kar imalattan geldi, bazı sektörler zarar etti

EN ÇOK KAR VE ZARAR BU SEKTÖRLERDE

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2024 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 947 milyar 327 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 559 milyar 89 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 299 milyar 587 milyon TL, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 286 milyar 168 milyon TL net kar elde etti. Eğitim sektörü 2024 yılını 3 milyar 145 milyon TL, su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörü ise 1 milyar 675 milyon TL net zarar ile tamamladı.

TÜİK sektör bilançoları açıklandı: 2024’te en çok kar imalattan geldi, bazı sektörler zarar etti

2024 YILINDA FİRMALARIN FAALİYET KARI AZALIRKEN, NET SATIŞLARI ARTTI

Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların 2024 yılı toplam net satışları 78 trilyon 245 milyar 505 milyon TL, toplam faaliyet karı ise 3 trilyon 746 milyar 226 milyon TL olarak gerçekleşti.

