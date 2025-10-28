Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesinde

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre Türk limanlarına yanaşan gemi sayısı, ocak-eylül döneminde 47 bin 630 ile son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 12:22

Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı, Kovid-19 salgınından itibaren artış trendini sürdürdü. Bu gemilerin sayısı 2018'de 55 bin 448 olarak hesaplanmıştı. Salgın döneminde 40 binin altına inen limanlara uğrayan gemi sayısı, 2022'de 43 bin 164'e, 2023'te ise 45 bin 605'e yükseldi.

Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesinde

Türk limanlarına bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8'lik artışla 47 bin 630 gemi uğradı. Bu sayı geçen yılın ocak-eylül döneminde 46 bin 317 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yılın 9 ayında limanlara uğrayan gemi sayısı, son 7 yılın en yüksek rakamı olarak hesaplandı.

Bu dönemde limanlara uğrayan gemilerin ağırlığı 723 milyon 215 bin 121 groston oldu. Limanlara yanaşan bu gemilerin 16 bin 777'sini Türk bayraklı gemiler oluşturdu. Türk limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilerin sayısı ise ocak-eylül döneminde 30 bin 853 oldu.

Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesinde

EN ÇOK AVRUPA'YA TAŞIMA YAPILDI

Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında taşınan araç sayısı da bu yılın 9 ayında artış gösterdi. Söz konusu gemilerle taşınan araç sayısı, geenç yılın ocak-eylül döneminde 519 bin 354 iken bu yılın 9 ayında yüzde 4,2 artışla 541 bin 3 oldu.

Bu yıl yurt dışı güzergahlı Ro-Ro gemileriyle 269 bin 620 araç geldi, 271 bin 383 araç ayrıldı. Yurt dışı hatlarını kullanan araçların büyük kısmı Avrupa limanlarından taşındı. Ro-Ro gemileriyle yılın 9 ayında taşınan 540 bini aşkın aracın, 391 bin 292'sinin transferi Trieste, Valensiya, Marsilya gibi Avrupa hatlarında gerçekleşti. Tuapse, Novorossisk ve Köstence gibi Karadeniz limanları ile Türk limanları arasında taşınan araç sayısı da aynı dönemde 65 bin 630 olarak kayıtlara geçti.

