Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye'de 7 ayda 7,1 milyar dolarlık hububat ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den yılın 7 ayında 7,1 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'de 7 ayda 7,1 milyar dolarlık hububat ihracatı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 17:08

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, ve kakaolu ürünler, , bisküvi ve gofret, şekerleme çeşitleri ile makarna ve buğday unu gibi temel kalemlerini kapsayan , , yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 2025 yılının 7 ayında toplam 7,1 milyar dolarlık gerçekleştirdi.

Türkiye'de 7 ayda 7,1 milyar dolarlık hububat ihracatı

Miktar bazında sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalırken birim ihracat fiyatlarındaki yüzde 8,2'lik artış ihracat değerine yüzde 5'lik artış olarak yansıdı.

Türkiye'de 7 ayda 7,1 milyar dolarlık hububat ihracatı

HANGİ ÜRÜNLER ZİRVEDE?

İhracat sıralamasında zirvede 726,8 milyon dolarlık tutar ve yüzde 61,3'lük artışla çikolata ve bazlı ürünler, ikinci sırada yüzde 20,2 artış ve 634,6 milyon dolarlık ihracatla ayçiçek yağı yer aldı.

Türkiye'de 7 ayda 7,1 milyar dolarlık hububat ihracatı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, hububat sektörünün yılın geride kalan bölümünde dirençli bir performans sergilediğini belirtti.

Türkiye'de 7 ayda 7,1 milyar dolarlık hububat ihracatı

İhracattaki değer bazlı artışın çikolatalı ve kakaolu mamullerle ayçiçek yağında birim fiyatlara dayalı katma değer artışından kaynaklandığını ifade eden Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

Türkiye'de 7 ayda 7,1 milyar dolarlık hububat ihracatı

"Bu veriler sektörümüzün düşük hacimli ama yüksek fiyatlı ürünlerde rekabet gücünü pekiştirdiğini göstermektedir. Irak gibi geleneksel pazarlarımızda yaşanan düşüş, ABD ve Suriye gibi yükselen pazarlarda kaydedilen yükselişlerle dengelenirken bu gelişmeler pazar çeşitlendirme stratejilerimizin önemini ve bu yöndeki girişimlerimizin karşılık bulduğunu teyit ediyor."

ETİKETLER
#gıda
#ihracat
#hububat
#ayçiçek yağı
#çikolata
#kakao
#bakliyat
#Ekonomi
