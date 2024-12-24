Türkiye’nin etkisiyle ruble değer kazandı

24 Aralık 2024 10:23 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:26

Rus rublesi, ABD’nin yaptırım kararlarını yumuşatması, Putin’in gaz ödemelerinde esneklik sağlaması ve Merkez Bankası’nın faiz politikasını korumasıyla değer kazandı. Uzmanlar, rublenin yıl sonuna kadar istikrarını korumasını bekliyor.

Rusya​ piyasalarında haftaya olumlu bir başlangıç yaşandı. ABD'nin Gazprombank'a yönelik Türkiye ve Macaristan özelindeki yaptırımları kaldırması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gaz ödemelerine dair aldığı esnek ödeme kararı ve Rusya Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutmasıyla ruble, dolar ve euro karşısında değer kazandı.

Dolar kuru, gün içinde 100 ruble sınırının altına gerilerken, euro kuru 104 ruble seviyesinin altına indi. Piyasa uzmanları, bu hareketliliğin ardında özellikle ABD’nin Gazprombank’a yönelik yaptırımlarda yaptığı düzenlemelerin ve Putin’in yabancı şirketlere gaz ödemelerini farklı bankalar üzerinden yapma imkanı tanıyan kararının bulunduğunu ifade etti.

PUTİN’İN KARARI VE MERKEZ BANKASI DESTEĞİ

Rubleye yönelik değer artışında Putin’in, gaz ödemelerinde farklı bankalara geçiş yapılmasına izin veren kararı büyük rol oynadı. Bu adım, yabancı alıcıların Rusya ile ticarette daha fazla esneklik kazanmasını sağladı. Ayrıca, Rusya Merkez Bankası'nın yıllık yüzde 21 seviyesindeki politika faiz oranını değiştirmeme kararı, piyasalara güven veren bir diğer faktör oldu.

Finansal uzmanlar, faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalmasının kısa vadede rublenin istikrarını desteklediğini belirtti. Bununla birlikte, 2024 yılında kamu harcamalarının azalması ve enflasyonun gerilemesiyle faiz oranlarında indirime gidilebileceği öngörülüyor.

UZMANLARDAN YIL SONU BEKLENTİLERİ

Finansal analist Aleksandr Timofeyev, rublenin yıl sonuna kadar ciddi bir değer kaybı yaşamayacağını belirtti. Timofeyev, mevcut piyasa göstergelerinin rublenin dolar karşısında 95-98 seviyelerine dönme potansiyelini desteklediğini ifade etti. Ancak hükümetin ruble üzerindeki kontrolünün belirli teknik zorluklara yol açabileceğini de ekledi.

RUBLEDE GÜÇLENME TRENDİ

Rublenin dolar ve euro karşısında elde ettiği bu kazanımlar, Rusya ekonomisi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Türkiye ve Macaristan ile Gazprombank üzerindeki yaptırımların kaldırılması, Rusya’nın uluslararası ticaretteki manevra alanını genişletti.