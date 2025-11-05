Menü Kapat
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Safa Keser

Türkiye'nin her yerinde güvenilir ve uygun fiyatlı araç kiralama: RentiCar

Araç kiralama platformu RentiCar, 222'den fazla iş ortağıyla günlük, haftalık, aylık ve yıllık araç kiralama seçeneklerini sunarak en hızlı fiyat karşılaştırması ve en uygun fiyat garantisi sağlıyor.

Türkiye'nin her yerinde güvenilir ve uygun fiyatlı araç kiralama: RentiCar
’nin en güvenilir karşılaştırmalı platformu RentiCar, 222’yi aşkın iş ortağıyla birlikte sunduğu günlük, haftalık, aylık ve yıllık araç kiralama seçenekleriyle kullanıcılarına en hızlı fiyat karşılaştırması ve en uygun fiyat garantisini sağlıyor. www.renticar.com web sitesi ve (iOS & Android) mobil uygulamaları üzerinden ulaşabileceğiniz RentiCar, Türkiye’nin dört bir yanında ve havalimanlarında hizmet vererek sektördeki standartları yeniden tanımlıyor.

610 Lokasyon, 222 İş Ortağı, 1200 Farklı Model, 30.000 Araç…

RentiCar’ın geniş hizmet ağı, kullanıcılarına her zaman ve her yerde güvenilir bir kiralama deneyimini garantiliyor. Dağlık araziler için dört çeker SUV’ler, şehir içi mobilite için ekonomik kompakt modeller, uzun yolculuklar için konforlu sedanlar ve özel günler için lüks araçlar RentiCar’da bir araya geliyor. Ayrıca hibrit ve elektrikli araç seçenekleriyle çevre bilincine sahip kullanıcılar için sürdürülebilir alternatifler de sunuluyor…

Güvenilir Hizmet, Global Deneyim, Uygun Fiyat

RentiCar, sadece uygun fiyatlı seçenekleriyle değil, fiyat/performans, kalite ve hizmet dengesiyle öne çıkan bir araç kiralama deneyimi de sunuyor. Müşterilerinin en çok merak ettiği konularda yanlarında olmaya özellikle özen gösteriyor.

Erken iade, iptal ve ücret iadesi gibi esnek çözümlerle, planlarınız değişse bile içiniz rahat bir şekilde hayatınıza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Ücretsiz müşteri hizmetleri desteği ile yolculuğunuzun her anında yanınızda olmayı garantiliyor.

Tedarikçiden kaynaklı olası sorunlarda, müşteri hizmetleri servisi, hızlıca devreye girerek farklı tedarikçilerden muadil araç sağlayabiliyor. Böylece her nerede olursanız olun yolculuğunuz asla aksamıyor.

RentiCar sadece yerel bir oyuncu olmaktan çok uzakta. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren yapısıyla, uluslararası müşteri deneyimi konusunda da güçlü bir altyapıya sahip.

RentiCar, son ana kadar müşterisinin yanında olan bir marka. Güvenilirlik, çözüm odaklılık ve şeffaflık RentiCar için sadece söz değil, hizmet anlayışının da temelini oluşturuyor.

Teknoloji ve Güvenin Buluştuğu Nokta

RentiCar Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Zafer Bülent Salman, platformun vizyonunu şu sözlerle özetliyor: “Teknolojiyi yakından takip ederek sunduğumuz yenilikçi çözümler, esneklik, erişilebilirlik ve güvenilirlik bizim için sadece kavramlardan ibaret değil; her gün geliştirdiğimiz temel ilkelerle anlam kazanıyor. Türkiye genelindeki yaygın ağımız ve güçlü iş birliklerimizle, herkes için her zaman kaliteli bir kiralama deneyimi sunmayı taahhüt ediyoruz. 610 lokasyonda, 222 iş ortağı ile iş birliği yaparak 1200 farklı modelde toplamda 30.000 araçla hizmet sunmaya devam ediyor…

İletişim: info@renticar.com

