Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikası kuruluyor! Ekonomiye 3,5 milyar TL katkı sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı. Söz konusu yatırımla yaklaşık 250 kişilik yeni istihdam oluşturacak, ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacaklarını bildirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 11:56

Bakan Uraloğlu, Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulacak fabrikaya ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının 250 kişilik yeni oluşturacağını belirten Uraloğlu, "ekonomimize de yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikası kuruluyor! Ekonomiye 3,5 milyar TL katkı sağlayacak

"RAYLI SİSTEMLER SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK BİR KAPASİTE"

Yeni tren fabrikasının yaklaşık 15 bin metrekare büyüklüğü olan geniş bir alanda kurulacağını ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmaları başladı. Hayata geçireceğimiz bu proje ile ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandıracağız. Bu yeni tesisimizde 225 kilometre hıza sahip, ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı treni başta olmak üzere, Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki geleceğine yön verecek nice yerli ve milli tren hayat bulacak. Fabrikamız faaliyete geçtiğinde yerli ve milli üretimin mihenk taşlarından biri haline gelen raylı sistemler sektörü için büyük bir kapasite oluşturmuş olacağız."

Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikası kuruluyor! Ekonomiye 3,5 milyar TL katkı sağlayacak

EKONOMİYE 3,5 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Uraloğlu, yeni tren fabrikasının 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olacağına dikkati çekerek, bir yandan demir yolu altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürürken eş zamanlı olarak araç üretimlerine de hız verdiklerini, yerli ve milli hızlı trenlerle dışa bağımlılığı azalttıklarını vurguladı.

Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikası kuruluyor! Ekonomiye 3,5 milyar TL katkı sağlayacak

yapım çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma işlemlerine geçileceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Üretim tesisimizde elde edeceğimiz yüksek katma değerli ürünler sayesinde, ülkemizin AR-GE ve teknoloji altyapısına, yerli sanayimizin gelişimine, istihdama ve genel ekonomimize güçlü bir destek sunacağız. Yerli ve milli imkanlarla inşa ettiğimiz bu yeni fabrikamızda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini üreteceğiz. Aynı zamanda bu yatırımla yaklaşık 250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız, ekonomimize de yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız."

Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikası kuruluyor! Ekonomiye 3,5 milyar TL katkı sağlayacak
ETİKETLER
#Ekonomi
#Türkiye
#istihdam
#Yerli Üretim
#fabrika
#Hızlı Tren İnşaatı
#Raylı Sistemler
#Ekonomi
