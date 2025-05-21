Türklerin altını İspanyolların diline düştü! Yastık altında servet yatıyor

2023'ten bu yana yüzde 77 oranında değer kazanan altın ons fiyatı, 3 bin 300 dolar seviyesini geçti. Altın fiyatları için geçerli olan bu yükseliş, Türkiye’de bazı kesimlerde servet etkisi yaratırken, birçok kişi yastık altında altın biriktirmeye başladı.

Altın, son üç yıldır merkez bankalarının alımları ve jeopolitik endişelerle durdurulamayan bir artış trendi içinde. 2023'ten bu yana yüzde 77 oranında değer kazanan altının ons fiyatı, 3 bin 300 dolar seviyesini geçti. Bu yükseliş, Türkiye’de beklenmedik bir servet etkisi yaratırken, birçok kişi yastık altındaki altınlarının kazandığı değerlerle ev ve araba sahibi olma fırsatı buldu.

HANE HALKI SERVETİ ARTTI

İspanya'da yayımlanan El Economista'nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın başkanı Mehmet Selman Çolak’ın hazırladığı rapor, altın fiyatlarındaki artışın hane halkı tasarrufları üzerinde olumlu etkiler yarattığını gösteriyor. Raporda, "Artan altın fiyatları, hane halkının servetinde önemli bir artışa yol açtı ve bu durum tüketici talebini artırabilir" ifadesine yer verildi.

Çolak, "2023’ün son çeyreğinden itibaren altın mevduatının yoğun olduğu illerde konut fiyatlarının diğer illere kıyasla daha belirgin şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bu durum, altın fiyatlarındaki yükselişin gayrimenkul ve otomotiv piyasasında talep artışına yol açtığını gösteriyor" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarının artışı, Türkiye’deki konut satışlarını da olumlu yönde etkiledi. 2024’te konut satışları yüzde 20,6 oranında artarak 1,48 milyon adede yükseldi. Bu artış, 2020’deki kredi patlamasından sonra görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor. Otomobil satışları ise geçtiğimiz yıl 1,24 milyon adede ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

DÜNYANIN ALTIN TALEBİNİN YÜZDE 17'Sİ TÜRKİYE'DEN

Peki, Türkiye’de altın talebinin bu denli artmasının arkasında hangi faktörler var? Ekonomistler, bunun iki ana nedeni olduğunu belirtiyor. İlk olarak, Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları ve Türk Lirası'nın dolar karşısındaki büyük değer kaybı, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdi. İkinci olarak ise, İslam dininin faiz ve spekülasyonu yasaklaması nedeniyle birçok Türk vatandaşının, modern bankacılıktan uzak durarak somut varlıklar olan altına yatırım yapmayı tercih etmesi.

Dünya Altın Konseyi’ne göre, Türkiye’nin külçe ve sikke altına olan talebi, 2023'ün ikinci çeyreğinde 5 kat arttı ve yılın ilk yarısında 98 tona ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Türkiye’nin altın talebi, şu anda küresel talebin yüzde 17’sini oluşturuyor.

"YASTIK ALTINDAKİ ALTIN" KÜLTÜRÜ

İstanbul Üniversitesi’nin verilerine göre, Türkiye’de "yastık altında" tutulan altının değeri 300 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu miktar, altının güvenli liman olarak değer kazanmasıyla birlikte artmaya devam ediyor. Türk yatırımcılarının, Türk Lirası'nın değer kaybına karşılık altına yönelmesi, ülkenin altın talebinin yükselmesine neden oldu.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NDAN REKOR ALIM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 565 tonla tarihinin en yüksek altın alımını gerçekleştirdi ve bu durum, altının sadece bireysel yatırımcılar tarafından değil, aynı zamanda devlet tarafından da tercih edildiğini gösteriyor.