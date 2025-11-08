Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Ülker, 2025 yılı dokuz aylık finansallarını açıkladı

Ülker Bisküvi, 2025 yılının dokuz aylık bölümünü 80,9 milyar TL ciroyla kapattı. Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2025 yılının dokuz aylık bölümünü 80,9 milyar TL ciroyla kapattığını duyurdu. Şirket aynı dönemi %17,8 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) marjı ile bitirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ülker, 2025 yılı dokuz aylık finansallarını açıkladı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 11:46

Tutarlı, rekabetçi, karlı, sürdürülebilir, insan odaklı büyümeyi hedeflediklerini dile getiren CEO’su Özgür Kölükfakı sözlerine şöyle devam etti: “Gelişmeleri, trendleri, riskleri sürekli takip edip, hızlı aksiyonlar almak bizim önemli bir gücümüz. Türkiye’de sektörümüzün lideriyiz. Liderliğimizi güçlü finansal altyapımız, yenilikçi ve tüketici odaklı bakış açımızla koruyoruz. Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvi pazarında liderliğimizi sürdürdük. Ülker ana markamız ve tüm alt markalarımızla “Her Lokmada Mutluluk” ilkemizi sahipleniyor, “Mutlu et, mutlu ol” felsefesiyle hareket ediyoruz.

, Ülker’in başarısında belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Yeni ürünler üretmeye devam ettik. Sınırlı sayıdaki Saklıköy Tarlada Zenginleştirilmiş Tahıllı, Hanımeller Sütlü Çikolatalı Kurabiye, Ülker Çikolata Dolu Dolu, Dido Nut Sütlü Çikolatalı Fındıklı, Dankek Rulo Pasta Muzlu bunlardan birkaçı. Ayrıca yeni lezzetimiz fındıklı dolgusu, çıtır kadayıfı ve baklava parçacıklarıyla hazırlanmış sütlü çikolatalı tablet Ülker Çikolata İstanbul’u tüketicilerle buluşturduk. AR-GE’den dijitalleşmeye kadar birçok alanda yaptığımız yatırımlar, tüketici beklentilerine uygun yeni ürün ve hizmetler geliştirmemizi sağlıyor.”

5 yıl vadeli sendikasyon kredisi

Ülker’in, 2023 yılında aldığı, 3 yıl vadeli 250 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanı amacıyla 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını dile getiren Kölükfakı şu bilgileri aktardı:

“Son 5 yılda özel bir şirket tarafından alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli kredi olma özelliğini de taşıyor. Ülker’in istikrarlı büyüme stratejisinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü ilişkinin bir yansıması olarak kabul ediyoruz. Bu uzun vadeli anlaşmanın hem ülkemiz hem de şirketimiz için önemli bir güven göstergesi olduğuna inanıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz israfsız şirket kültürüyle, küresel gıda sisteminin dönüşümüne katkı sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2014 yılında uzun vadeli hedefler altında topladığımız çalışmalarımızla yönetişim yapımızı sürekli geliştiriyor ve risklere karşı dayanıklılığımızı artırmaya odaklanıyoruz. 2024 Sürdürülebilirlik Raporumuzun yanı sıra ilk kez yayımladığımız Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) doğrultusunda hazırlanan uyum raporumuz ayrı olarak paylaşıldı. Raporda, iklim değişikliğine ilişkin risk ve fırsatlarımızı uluslararası İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) önerileri doğrultusunda hazırlandı. Yönetişim, strateji, risk yönetimi ve metrik-hedefler alanındaki yaklaşımımızı ve ilerlemelerimizi paylaştık.”

ETİKETLER
#sürdürülebilirlik
#inovasyon
#finansman
#ülker
#gıda sektörü
#Tüketici Odaklı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.