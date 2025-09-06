Yat, gemi ve teknelere ÖTV getirildi! Karar Resmi Gazete'de

6 Eylül 2025 tarihli ve 33009 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Deniz taşıtlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, ÖTV listesinde yer alan bazı malların vergi oranları yeniden tespit edildi.

YAT, TEKNE VE GEMİLERE YÜZDE 8 ÖTV

Yayımlanan karara göre, yatların da yer aldığı bazı deniz taşıtlarında yüzde 0 (sıfır) olan ÖTV yüzde 8'e yükseltildi. Kararla, gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, tekneler ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları ÖTV'ye tabi tutuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karar yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.