Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Yat, gemi ve teknelere ÖTV getirildi! Karar Resmi Gazete'de

Yat, tekne ve gezinti gemilerinde daha önce sıfır olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8'e çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yat, gemi ve teknelere ÖTV getirildi! Karar Resmi Gazete'de
KAYNAK:
Haber 7
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 08:15

6 Eylül 2025 tarihli ve 33009 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Deniz taşıtlarına () getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'de, ÖTV listesinde yer alan bazı malların vergi oranları yeniden tespit edildi.

YAT, TEKNE VE GEMİLERE YÜZDE 8 ÖTV

Yayımlanan karara göre, yatların da yer aldığı bazı deniz taşıtlarında yüzde 0 (sıfır) olan ÖTV yüzde 8'e yükseltildi. Kararla, gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, tekneler ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları ÖTV'ye tabi tutuldu.

Yat, gemi ve teknelere ÖTV getirildi! Karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karar yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

Yat, gemi ve teknelere ÖTV getirildi! Karar Resmi Gazete'de
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Yardımcılığına yeni isim! Atama kararları Resmi Gazete'de
ETİKETLER
#resmi gazete
#ötv
#gemiler
#özel tüketim vergisi
#Deniz Taşıtları
#Yatlar
#Tekneler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.