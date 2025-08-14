Yatırımcıların gözdesi olacak! İstanbul’un kalbinde satılık arsa: Bedeli 1.5 milyar TL

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Sarıyer Mirgün Mahallesi’nde bulunan değerli bir arsayı satışa çıkarıyor. 154 ada 70 parselde kayıtlı, 1.706 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için 1,5 milyar TL muhammen bedel belirlendi. Bu rakam, metrekare başına yaklaşık 880 bin TL’ye karşılık geliyor.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI 45 MİLYON TL

Çevresinde gökdelenler ve iş merkezlerinin bulunduğu arsa için geçici teminat tutarı 45 milyon TL olarak açıklandı. Satış ihalesi 26 Ağustos 2025 günü saat 14.30’da Ankara’da yapılacak.

ARSA KİME AİT?

Tapu kayıtlarında arsanın sahibi olarak Sultan Mahmud Han-ı Sani Bin Sultan Abdülhamid Han Vakfı yer alıyor.