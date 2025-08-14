Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Yatırımcıların gözdesi olacak! İstanbul’un kalbinde satılık arsa: Bedeli 1.5 milyar TL

İstanbul'da Büyükdere Caddesi'ne cepheli arsa satışa çıktı. Arsa için muhammen bedel 1.5 milyar lira oldu.

Yatırımcıların gözdesi olacak! İstanbul’un kalbinde satılık arsa: Bedeli 1.5 milyar TL
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
14.08.2025
10:21
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
10:21

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Mirgün Mahallesi’nde bulunan değerli bir arsayı satışa çıkarıyor. 154 ada 70 parselde kayıtlı, 1.706 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için 1,5 milyar TL muhammen bedel belirlendi. Bu rakam, metrekare başına yaklaşık 880 bin TL’ye karşılık geliyor.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI 45 MİLYON TL

Çevresinde gökdelenler ve iş merkezlerinin bulunduğu arsa için geçici teminat tutarı 45 milyon TL olarak açıklandı. Satış ihalesi 26 Ağustos 2025 günü saat 14.30’da Ankara’da yapılacak.

ARSA KİME AİT?

Tapu kayıtlarında arsanın sahibi olarak Sultan Mahmud Han-ı Sani Bin Sultan Abdülhamid Han Vakfı yer alıyor.

TGRT Haber
