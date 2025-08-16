Yeni sivil havacılık modeli tanıtıldı: Pilotların sağlık değerlendirmesinde yeni dönem başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeni Sivil Havacılık Modeli kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin havacılığa da entegre edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Uraloğlu,

"Bu bilinçle, sivil havacılıkta eğitime dayalı bir proje olan Yeni Sivil Havacılık Modeli hayata geçirilmiştir. Yeni Sivil Havacılık Modeli, veriyi merkeze alan, insan faktörünün olabilecek olumsuz etkilerini minimize eden, havacılık alanındaki eğitimleri dijitalleşme süreciyle yeniden şekillendiren bütünleşik bir modeldir." ifadelerini kullandı.

MODELİN ÜÇ ANA BİLEŞENİ

Uraloğlu, yeni sistemin “Kurumsal Dönüşüm Modeli”, “Havacılık Otomasyon Sistemi” ve “Akıllı/Faydalı Havacılık Servisleri” olmak üzere üç temel yapı üzerine inşa edildiğini açıkladı.

HAVACILIK SAĞLIK MUAYENELERİNDE YENİ DÖNEM

Yeni modelin, sağlık değerlendirmelerinde de önemli bir dönüşüm getirdiğini belirten Uraloğlu, pilotların lisans alma sürecinin kolaylaşacağını söyledi.

"Yeni modelle birlikte havacılık sektöründe sağlık muayeneleri, hastane veya kurum bazlı yetkilendirme yerine, gerekli şartları sağlayan hekimlerin yetkilendirilmesiyle yürütülecek. Artık üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneler ile şehir hastanelerinde de havacılık sağlık değerlendirilmesine konu poliklinik muayeneleri gerçekleştirilebilecek. Bu uygulamayı ilk olarak Ankara'da başlatıyoruz. Etlik Şehir Hastanesinde havacılık sağlık muayenesi yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARINA YENİ İMKAN

Yeni sistemde bireysel yetkilendirme ve dijital erişimin esas olduğunu vurgulayan Bakan, tıp fakültesi mezunlarının “Havacılık Sağlık Değerlendiricisi” olabileceğini açıkladı.

Uraloğlu, "Tıp fakültesi mezunları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 'kdm.shgm.gov.tr' adresi üzerinden e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak, Güvenlik Bilinci, Havacılığa Giriş ve Entegre Havacılık Tıbbı eğitimlerini tamamlayıp bu eğitimlere ait sınavlarda başarılı olmaları halinde 'Havacılık Sağlık Değerlendiricisi' unvanını almaya hak kazanacak." dedi.

BÖLGESEL ERİŞİM VE ULUSLARARASI STANDARTLAR

Sistemin sağlayacağı avantajlara da değinen Uraloğlu, "Modelimiz kapsamında sektörde sağlık hizmetlerine bölgesel erişim kolaylaşacak, insan faktörüne bağlı mağduriyetlerin önüne geçilecek, muayene süreçleri daha hızlı ve erişilebilir hale gelecek. Sistem uluslararası sağlık ve havacılık standartlarıyla tam uyumlu olarak tasarlandı. Türkiye bu yeni modelle bölge ülkelerine örnek teşkil edecek. Ülkemiz, havacılık alanında yapacağı çalışmalarla dünya havacılığının gelişimine katkı sağlanması konusunda aktif rol üstlenmeye ve dünya havacılığına yön vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.