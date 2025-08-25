Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Yetiştirdiği karpuzlar para etmeyince öyle bir şey yaptı ki kapış kapış gitti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir karpuz üreticisi, 2 yıldır ürününü değerinde satamayınca farklı bir yöntem seçti. Çiftçi, tarladan kendi toplayana karpuzu bedava vermeye başladı.

Yetiştirdiği karpuzlar para etmeyince öyle bir şey yaptı ki kapış kapış gitti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 18:20
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 18:20

Denizli’nin ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Şan, bu yıl da emeklerinin karşılığını alamadı. Eşeler Dağı'nın eteklerinden gelen suyla 4 dönüm arazisinde büyük emeklerle yetiştirdiği karpuzlar, fiyatlarının yerle bir olması nedeniyle elinde kaldı. Geçtiğimiz yıl da benzer bir tabloyla karşılaşan Şan, ürettiği karpuzları kızı Büşra’nın düğün töreni için davetiye olarak dağıtmıştı.

Bu yıl da 4 dönümlük arazisine eken Yüksel Şan’ın ürünü yine para etmedi. Tarlasını halka açan Şan, tarlaya gelip kendi karpuzunu kendi toplayandan para almayacağını duyurdu.

Yetiştirdiği karpuzlar para etmeyince öyle bir şey yaptı ki kapış kapış gitti

"KİM VARSA GELSİN, ÜCRET DE YOK"

Yüksel Şan, "Tarlamız Dodurga girişinde, Şan Besicilik yanında. Karpuz ihtiyacı olan kim varsa gelsin, tarladan kendisi toplasın, ücret de yok" dedi. Aroması yüksek, bal tadındaki karpuzlarının Eşeler Dağı’ndan gelen doğal suyla beslendiğini belirten Şan, "Yiyenlere afiyet, şeker bal olsun. Geçen yıl karpuzları kızımın düğünü için davetiye olarak dağıtmıştım. Bu yılda tarlaya gelenlere dağıtıyorum. Uzaktan yakından herkes gelip tarlasından karpuz toplaya bilir. Girdi maliyetleri, gübre mazot işçilik çok pahalı. Böyle bir durumda karpuzu tarladan toplatıp üstüne bir de zarara girmeye gerek yok. Karpuzlarımız tam olgunlaştı. İsteyen herkes gelip tarlasından ücretsiz karpuz alabilir" dedi.

