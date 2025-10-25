Yoğurt ve peynirdeki hileler ifşa edildi! Bakanlık yeni listeyi yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini açıklayarak halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdalar konusunda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden duyuru yapmaya devam ediyor. Yoğurt, peynir, tereyağı gibi ürünlerde yapılan hilelere karşı vatandaşlar uyarıldı.



JELATİN, NİŞASTA VE EKSİK YAĞ ORANI...

24 Ekim tarihinde güncellenen listeye göre özellikle süt ürünü grubunda "tam yağlı" diye belirtilmesine rağmen eksik yağ oranı dikkat çekti. Bir markanın yoğurdunda bitkisel yağ ve jelatin dikkat çekerken, mozarella peynirde bitkisel yağ ve nişasta katkısı görüldü.