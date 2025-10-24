Menü Kapat
20°
Ekonomi
 Selahattin Demirel

Yüzyılın konut projesi! 500 bin sosyal konut için tüm detayları Murat Kurum açıkladı! İşte başvuru ve ödeme bilgileri

500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurmasından sonra ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, akıllardaki tüm sorulara cevap verdi. İşte 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili detaylar...

Yüzyılın konut projesi! 500 bin sosyal konut için tüm detayları Murat Kurum açıkladı! İşte başvuru ve ödeme bilgileri
Cumhurbaşkanı 'ın bugün detaylarını duyurduğu "Yüzyılın Konut Projesi" olarak bilinen 500 bin sosyal konuttan oluşan "Ev Sahibi Türkiye" projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı önemli açıklamalarda bulundu.

Kurum, CNN Türk canlı yayınında 81 ilde hayata geçecek proje kapsamında yapılacak 1+1 ve 2+1 dairelerle vatandaşın ev sahibi yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

İlk kez "kiralık konut" seçeneğinin de olacağı projenin hem konut fiyatlarını hem de kiraları aşağıya çekmek için olduğunu belirten Kurum, İstanbul'da 100 bin konut olmak üzere her ilde başvuru yapılabileceğini duyurdu. Kurum, projedeki birinci şartı ev sahibi olmamak olarak vurguladı.

Yüzyılın konut projesi! 500 bin sosyal konut için tüm detayları Murat Kurum açıkladı! İşte başvuru ve ödeme bilgileri

"2028 ORTALARINA KADAR BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Kurum "Proje süreci zemin etütleri yapıyoruz. Şu an 200 bine yakınının projesi tamamlandı. Onların eş zamanlı inşa faaliyetlerini başlatmış olacağız. Projesi biten başlayacak. Hedefimiz 2027 sonu 2028'in ortalarına kadar 500 bin konutu bitirmek." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU KONTENJANLARI

Başvuru yapacak olanların eşi, çocuğu ve kendisinin üzerinde ev bulunmaması gerektiğini belirten Kurum "Gençlere çok büyük bir kontenjanlar ayırdık." diyerek kontenjanları hatırlattı:

"Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: Yüzde 5

Engelli vatandaşlarımız: Yüzde 5

Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20

3 ve daha fazla çocuklu aileler: Yüzde 10

Gençlere: Yüzde 20"

Yüzyılın konut projesi! 500 bin sosyal konut için tüm detayları Murat Kurum açıkladı! İşte başvuru ve ödeme bilgileri

ANNE VE BABASININ ÜZERİNE EVİ OLAN GENÇLER BAŞVURU YAPABİLECEKLER Mİ?

Projenin başvuru şartları hakkında da bilgi veren Kurum "Kendisinin ve ailesinin üzerine ev olmayacak. Odaklandığımız, gerçekten evi olmayan aileler başvursun istiyoruz." dedi.

"30 yaş sonrası birey olarak zaten başvuru yapabiliyorlar onlara aile ilgili bir şart yok." diyen Kurum "18-30 yaş arası ailesinin üzerine ev varsa başvuramayacaklar." uyarısında bulundu.

"AİDAT ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLABİLECEKLER"

Kurum açıklamaları içinde " değil aidat öder gibi vatandaşımız ev sahibi olabilecek. İstiyoruz ki dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun. Cumhurbaşkanımız, 2002 yılında AK Parti'miz iktidara geldiğinde evi olmayan vatandaşımız kalmasın diye bir proje başlattık. Hatta bugün konuşmamda da ifade ettim, o gün 100.000 konut açıkladılar, 2004 yılıydı." ifadelerini kullandı.

Yüzyılın konut projesi! 500 bin sosyal konut için tüm detayları Murat Kurum açıkladı! İşte başvuru ve ödeme bilgileri

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA

"23 yılda tam 1 milyon 700 bin konut yaptık." diyen Kurum "10 Kasım'da başvurular başlıyor. İstanbul'da 240 ay vadeli 7 bin 313 lira taksit ödeyecekler ve 6 ayda bir memura ne kadar artış yapıyorsak o kadar artış yapılacak." şeklinde konuştu.

Yüzyılın konut projesi! 500 bin sosyal konut için tüm detayları Murat Kurum açıkladı! İşte başvuru ve ödeme bilgileri

KİRALIK KONUTLAR 3 YILLIĞINA KİRALANACAK

Proje içinde kiralık konut seçeneğiyle ilgili de bilgi veren Kurum "İstanbul’da 15 bin kiralık konut yapacağız. Avrupa ve Anadolu yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş bu. Yine kontenjanlara ayıracağız." ifadelerini kullandı.

