Ali Koç'tan Fred, Ferdi ve İrfan Can sözleri: "Takımda kalacaklar"

29 May 2024 14:54 - Güncelleme : 29 May 2024 15:52

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına eleştiride bulunurken, futbol A takımının kadro planlaması hakkında da bilgilendirme yaptı.

"HER TÜRLÜ ADALETSİZLİĞE KARŞI MÜCADELE ETTİK"

Türk futbolunda yaşananlara değinen Koç, "Futbol ekosistemi içerisinde kendi yapısını kurarak Fenerbahçe'mize her türlü haksızlığı her türlü adaletsizliği hatta her türlü saldırıyı yapanlara karşı geldiğimiz günden beri mücadele ettik. Mücadelenin dozajı arttı. Her türlü riski alarak, doğru bildiğimiz yolda inandıklarımızla bir gram şaşmadan derdimizi anlatmaya çalıştık. Yeri geldi isim verdik, yeri geldi bahis konularına bayrak açtık. Yeni geldi TFF’nin yapısı, kurulları, seçim tarzı, hepsinde ne doğru biliyorsak söyledik. Eski zihniyetin tekrar buraya dönmemesi için, anti-Fenerbahçe lobisi dediğimiz bu lobinin sadece sportif rekabetten öteye, saha içi saha dışı unsurlarının fitilini ateşledik. Bu sezonun ikinci yarısında net bir duruşumuz var, sert bir duruşumuz var. İnanın Türk futbolunda son 20 yıldan beri yaşananlarla ilgili farkındalık oluşturulmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

"ALACAKLI BİR TANE SPORCU YOK"

Sarı-lacivertli kulübün finansal yapısı üzerine değerlendirmeler yapan Başkan Koç, Aziz Yıldırım'ın borçlarla ilgili sözlerine tepki göstererek, "Bu kulüp 6 sene öncesine dönemez. Hepimiz kulübümüzü şampiyon yapmak istiyoruz. Ama ne demek borç beni ilgilendirmez? Bizden alacaklı bir tane sporcu yok. Sanki hiçbir şey yapılmamış gibi davranmak Kendi dönemlerinde Fenerbahçe'ye operasyon yapılırken haykırıp isyan edenler, bugün yine Fenerbahçe’mize karşı operasyon yapıldığında birliktelik değil ayrıştırma, bölücülük yapıyorsa, saldırıları küçümsüyorsa, hatta alay ediyorsa onların da Fenerbahçeliliğine yazıklar olsun. Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliğinden bahsedip, 6 sene boyunca bir gram bu inanç doğrultusunda hamle yapmayan, eylemde bulunmayan, hatta Fenerbahçe tribünleri üzerinden baskı yapan, genel kurullar öncesi kongre üyelerinin karşısına çıkmayan, bel aşağı vuranlara yazıklar olsun. 6 sene boyunca hiç bunu yapmayıp, seçim arifesinde birlik ve beraberlikten bahsetmek ne kadar samimidir. Bunu da sizlerin vicdanına bırakıyorum. Soruyorum rakip adaya; siz nasıl bu gemiyi çevireceksiniz? Sizin bıraktığınız sezon Fenerbahçe futbol A takımının göğüs sponsoru yoktu. 2024 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bütün takımlarının boş reklam alanı yok ve bunu küçümsüyorsunuz." şeklinde konuştu.

"YILDIZ FUTBOLCULAR TAKIMDA KALACAK"

İrfan Can Kahveci, Fred, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel'in yüksek bonservis bedelli transfer teklifi gelmediği takdirde takımda kalacağını belirten Ali Koç, "Geçen sezon Mario Branco ile iyi işlere imza attık. Mario Branco bu sezon da bizimle devam edecek. Zaten birkaç aydır o ve ekibi önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği için temaslar yapmaktadır. Aslında çok eksiğimiz yok; İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi bunların hepsi olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği takdirde takımda kalacaktır. Seneye daha da güçlü bir kadro kuracağız. Geçmişte ders aldığımız, tecrübe edindiğimiz konulardan hareketle daha iyi nokta atışları yapacağız. Zaten kadromuz çok kuvvetli. Şu an kadromuza olan ilgi ve alakadan, kadro kalitemiz belli. Fenerbahçe’nin futbolcularının gittiği kulüpler, gittiği kulüplerden belli. Son 2 yıldaki dönüşümü şahitlik ediyorsunuz. Tünelin sonunda umut olduğunu, ışığın kocaman parladığını hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü biz hissediyoruz. Biz herkesi yendik, sistemi yenemedik. Önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz ve o cam tavanı bir kere kırdığımızda şampiyonluklar arka arkaya gelecek" diye konuştu.

"FUTBOL A.Ş.'Yİ DAHA AKTİF HALE GETİRECEĞİZ"

Futbol A.Ş.’yi daha aktif hale getireceklerinden de bahseden Koç, "Çok kuvvetli bir yönetim kurulu kurduğumuza inanıyorum. Seçime 3 gün kala nihai liste açıklanacak. Benim tarafımdan beklediğim bir değişiklik yok. Bir adım öteye gideceğiz. Erol Bilecik ve Fethi Sekin, SPK başvurularını hazırladılar. Futbol A.Ş.’yi bu yönetim kurulumuzla benzer bir şekilde bu yönetim kurulunun aynası gibi orada da çok güçlü isimlere yer vereceğiz. Futbol A.Ş.’yi daha aktif hale getireceğiz" cümlelerine yer verdi.