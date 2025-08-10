Fenerbahçe'de Jankovic seferi! Anlaşma tamam son karar futbolcunun

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertliler, Hırvatistan’ın HNK Rijeka kulübüyle Niko Jankovic’in transferi için 5.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.



SIRA OYUNCUNUN KARARINDA

23 yaşındaki orta saha oyuncusuna resmi teklifini sunan Fenerbahçe yönetimi, artık Jankovic’in kararını bekliyor. Transferin olumlu sonuçlanması halinde genç oyuncu, sarı-lacivertli formayı giyecek yeni isimlerden biri olacak.

KANARYA PEŞİNDEYDİ

Geçtiğimiz sezon HNK Rijeka formasıyla gösterdiği teknik kapasitesi, oyun görüşü ve skora katkı gücüyle dikkatleri üzerine çeken Jankovic, Fenerbahçe’nin uzun süredir radarında bulunuyordu. Avrupa’da genç yetenekler üzerinden kurulan transfer stratejisinin önemli bir parçası olarak görülen bu hamle, camiada heyecana sebebiyet verdi.

