Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Fenerbahçe'de Jankovic seferi! Anlaşma tamam son karar futbolcunun

Transfer çalışmalarını 4 koldarn sürdüren Fenerbahçe'nin, Hırvat orta saha Niko Jankovic için kulübüyle el sıkıştığı öne sürüldü. Transferin tamamlanması için gözler artık oyuncunun vereceği son kararda!

Fenerbahçe'de Jankovic seferi! Anlaşma tamam son karar futbolcunun
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.08.2025
07:12
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
07:12

, 2025-26 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Gazeteci ’nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertliler, ’ın HNK Rijeka kulübüyle Niko Jankovic’in transferi için 5.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de Jankovic seferi! Anlaşma tamam son karar futbolcunun


SIRA OYUNCUNUN KARARINDA

23 yaşındaki orta saha oyuncusuna resmi teklifini sunan Fenerbahçe yönetimi, artık Jankovic’in kararını bekliyor. Transferin olumlu sonuçlanması halinde genç oyuncu, sarı-lacivertli formayı giyecek yeni isimlerden biri olacak.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi, neden yok? Bugün oynanacaktı

KANARYA PEŞİNDEYDİ

Geçtiğimiz sezon HNK Rijeka formasıyla gösterdiği teknik kapasitesi, oyun görüşü ve skora katkı gücüyle dikkatleri üzerine çeken Jankovic, Fenerbahçe’nin uzun süredir radarında bulunuyordu. Avrupa’da genç yetenekler üzerinden kurulan stratejisinin önemli bir parçası olarak görülen bu hamle, camiada heyecana sebebiyet verdi.

#transfer
#Yağız Sabuncuoğlu
#hırvatistan
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Transferleri
#Niko Jankovic
#Hnk Rijeka
#Futbol
