Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte fikstür ve maç tarihleri

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi yapılırken temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte fikstür ve maç tarihleri
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek 'nin lig aşamasındaki 8 rakibi netleşti.
Avrupa Ligi'nin , Monako'da gerçekleştirilirken Fenerbahçe kuraya 2. torbadan katıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte fikstür ve maç tarihleri
İŞTE FENEBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şöyle:

Dinamo Zagreb (Deplasman)

Aston Villa (İç saha)

Ferencvaros (İç saha)

Viktoria Plzen (Deplasman)

Nice (İç saha)

FCSB (Deplasman)

Stuttgart (İç saha)

Brann (Deplasman)

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte fikstür ve maç tarihleri

AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Sarı-Lacivertliler lig aşamasındaki ilk maçını 24 ya da 25 Eylül'de oynayacak. Temsilcimizin lig aşamasındaki son maçı ise 29 Ocak 2026'da oynanacak.

1. HAFTA: 24–25 Eylül 2025

2. HAFTA: 2 Ekim 2025

3. HAFTA: 23 Ekim 2025

4. HAFTA: 6 Kasım 2025

5. HAFTA: 27 Kasım 2025

6. HAFTA: 11 Aralık 2025

7. HAFTA: 22 Ocak 2026

8. HAFTA: 29 Ocak 2026

Play-off Eleme Turu: 19-26 Şubat 2026

Son 16: 12-19 Mart 2026

Çeyrek Final: 9-16 Nisan 2026

Yarı Final: 30 Nisan - 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026

TGRT Haber
