Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte fikstür ve maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki 8 rakibi netleşti.
Avrupa Ligi'nin kura çekimi, Monako'da gerçekleştirilirken Fenerbahçe kuraya 2. torbadan katıldı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şöyle:
Dinamo Zagreb (Deplasman)
Aston Villa (İç saha)
Ferencvaros (İç saha)
Viktoria Plzen (Deplasman)
Nice (İç saha)
FCSB (Deplasman)
Stuttgart (İç saha)
Brann (Deplasman)
Sarı-Lacivertliler lig aşamasındaki ilk maçını 24 ya da 25 Eylül'de oynayacak. Temsilcimizin lig aşamasındaki son maçı ise 29 Ocak 2026'da oynanacak.
1. HAFTA: 24–25 Eylül 2025
2. HAFTA: 2 Ekim 2025
3. HAFTA: 23 Ekim 2025
4. HAFTA: 6 Kasım 2025
5. HAFTA: 27 Kasım 2025
6. HAFTA: 11 Aralık 2025
7. HAFTA: 22 Ocak 2026
8. HAFTA: 29 Ocak 2026
Play-off Eleme Turu: 19-26 Şubat 2026
Son 16: 12-19 Mart 2026
Çeyrek Final: 9-16 Nisan 2026
Yarı Final: 30 Nisan - 7 Mayıs 2026
Final: 20 Mayıs 2026