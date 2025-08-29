Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte fikstür ve maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki 8 rakibi netleşti.

Avrupa Ligi'nin kura çekimi, Monako'da gerçekleştirilirken Fenerbahçe kuraya 2. torbadan katıldı.

İŞTE FENEBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şöyle:

Dinamo Zagreb (Deplasman)

Aston Villa (İç saha)

Ferencvaros (İç saha)

Viktoria Plzen (Deplasman)

Nice (İç saha)

FCSB (Deplasman)

Stuttgart (İç saha)

Brann (Deplasman)

AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Sarı-Lacivertliler lig aşamasındaki ilk maçını 24 ya da 25 Eylül'de oynayacak. Temsilcimizin lig aşamasındaki son maçı ise 29 Ocak 2026'da oynanacak.

1. HAFTA: 24–25 Eylül 2025

2. HAFTA: 2 Ekim 2025

3. HAFTA: 23 Ekim 2025

4. HAFTA: 6 Kasım 2025

5. HAFTA: 27 Kasım 2025

6. HAFTA: 11 Aralık 2025

7. HAFTA: 22 Ocak 2026

8. HAFTA: 29 Ocak 2026

Play-off Eleme Turu: 19-26 Şubat 2026

Son 16: 12-19 Mart 2026

Çeyrek Final: 9-16 Nisan 2026

Yarı Final: 30 Nisan - 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026

