Icardi'den Kerem Aktürkoğlu sözleri! Mili Takım vurgusu dikkat çekti

Galatasaray'da uzun süredir sahalardan uzak kalan Arjantinli golcü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Kerem Aktürkoğlu'nun olası Fenerbahçe transferi hakkında da konuştu. Fatih Karagümrük sarı-kırmızılı tamımın bugünkü antrenmanı öncesinde objektiflerin karşısına geçen Icardi, takımın bir diğer yıldız ismi Osimhen ile ilgili de tespitlerde bulundu. İşte Icardi'nin açıklamalarından satır başları:

ŞAMPİYONLUK İDDİASI

"En kısa sürede takımla maça çıkmak istiyorum. Galatasaray'ı çok özledim. 4. kez şampiyon olmayı istiyoruz. Geldiğimden beri tek hedefimiz buydu. Bu yolda devam etmek istiyoruz.

DEVLER LİGİ VE OSIMHEN SÖZLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmaya çalışacağız. Yeni formatta 4 kez içerde oynayacağız. Buraya gelen takımlar da ne yaşayacağını biliyorlar. Osimhen'le geçen sezon çok az maç oynayabildik. Bu sene devam etmek istiyoruz. "Osimhen ve ben gibi antrenmanda istekli çok oyuncu var. Osimhen'le bu sene daha çok keyif alacağımıza eminiz."

"KEREM BENİM İÇİN DEĞERLİ BİR İNSANDI"

Kerem konusunda çok bir şey söyleyemem. Futbol bu. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz, net bir şey yok tabii ki de. Galatasaray için önemli bir insandı. Onun için iyi dileklerimi söyleyebilirim. Benim için değerli bir insandı. Kariyeri için, milli takım için bir artıysa kendi kararı."

"FUTBOLUN ÖTESİNDE BİR DOSTLUĞUMUZ VAR, BAŞARILARI GETİREN DE BUYDU"

Takımdaki arkadaşlığın her zaman üst düzeyde olduğunu söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Fernando Muslera ve Dries Mertens özlenecek insanlar. Çok sevdiğimiz insanlar ve değerli karakterlerdi. Ama aynı zamanda yeni oyuncularımız da geliyor. Çok karizma ve karakter sahibi aynı zamanda saha içinde, dışında bize destek olacak önemli insanlar geliyor. Büyük bir aileyiz ve her zaman çok iyi bir atmosfer var. Zaten futbolun ötesinde bir dostluğumuz da var. Şampiyonluğu getiren de, galibiyetleri getiren de bu oldu aslında geçtiğimiz yıllarda. Her gün beraber olduğumuz için o aile ortamının olması da başarımız için en önemli şeylerden bir tanesi" sözlerini kaydetti.



