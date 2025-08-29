Menü Kapat
SON DAKİKA!
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Mourinho'nun ayrılığı Avrupa basınında! İngiltere'den flaş iddia: ManU'ya mı gidiyor?

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması sadece Türk medyasında değil yurt dışında da geniş yer buldu.

Mourinho'nun ayrılığı Avrupa basınında! İngiltere'den flaş iddia: ManU'ya mı gidiyor?
play-off turunda Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup olarak elenen 'de başırısızlığın faturası 'ya kesildi. Alınan flaş kararla dünyaca ünlü teknik adam ile yollar ayrılırken, bu karar sadece Türkiye'de değil Avrupa medyasında da geniş yankı buldu.

A BOLA FİŞİNİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI HATIRLATTI

Mourinho'nun ülkesi 'de spor basını gelişmeyi flaş haber olarak duyurdu. A Bola gazetesinin internet sitesi: "Jose Mounrinho Fenerbahçe'den ayrılıyor" başlığıyla, son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde "Fenerbahçe , cuma günü José Mourinho'nun takımdan ayrıldığını duyurdu. Ayrılık , Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde ana gruptan elenmesine yol açan Benfica'ya Estádio da Luz'da yenilmesinden iki gün sonra geldi. Portekizli teknik direktör, maç boyunca ve özellikle Lizbon'da, maç öncesi ve sonrasında kulübün piyasası yapısını açıkça eleştirdi. Hatta sadece iki oyuncunun takıma katılması ve bunun play-off kayıt süresinin dolmasından sonra olması nedeniyle, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı kulüp için gerçekçi bir hedef olarak görmediğini belirtti. Sporting Lizbon'dan Geny Catamo hakkında sorulan bir soruya ise Mozambikli oyuncunun Fenerbahçe'nin listesinde olup olmadığını bilmediğini söyledi. Açıkçası, bir liste olduğunu sanmıyorum" demişti" ifadelerine yer verdi.

Mourinho'nun ayrılığı Avrupa basınında! İngiltere'den flaş iddia: ManU'ya mı gidiyor?
Fenerbahçe'de Mourinho gitti, hisseler coştu

RECORD DEV TAZMİNATINI YAZDI

Record gazetesi, "Jose Mourinho Fenerbahçe'den kovuldu" başlığıyla duyurduğu gelişmeyi "Fenerbahçe'nin teknik direktörü José Mourinho artık görevde değil. Türk kulübü bu sabah sosyal medyada yaptığı açıklamada, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Portekizli teknik direktörün görevinden ayrıldığını duyurdu" yorumuyla haberleştirdi.

Record, Mourinho'nun alacağı 15 milyon euro tutarındaki tazminata da bir başka haberde yer vererek, kaynak olarak Türk medyasını gösterdi.

Mourinho'nun ayrılığı Avrupa basınında! İngiltere'den flaş iddia: ManU'ya mı gidiyor?

MANCHESTER UNITED'A MI GİDİYOR?

İngiliz The Sun gazetesi ise gelişmeyi ilginç bir bakış açısından ele aldı. Haberde Man United taraftarlarının, başarısız buldukları teknik direktörleri Amorim’in yerine geçebileceğine inandıkları Jose Mourinho'nun artık serbest olduğu bilgisine vurgu yaptı. Haberde "Mourinho, bu hafta bir Türk kulübü tarafından görevine son verilen ikinci eski Man United teknik direktörü oldu" ifadeleri yer buldu.

Mourinho'nun ayrılığı Avrupa basınında! İngiltere'den flaş iddia: ManU'ya mı gidiyor?
Jose Mourinho kovuldukça kazanıyor: Bugüne kadar aldığı tazminatlar dudak uçuklattı

İşte Avrupa ve dünya basınından diğer Mourinho manşetleri:

Marca (İspanya): Fenerbahçe, Mourinho'yu milyonlarca dolarlık tazminatla görevden aldı.

El Mundo Deportivo (İspanya): Fenerbahçe Mourinho'yu kovdu!

L'equipe (Fransa): Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off'unda elendikten sonra José Mourinho'yu kovdu

Corriere dello Sport (İtalya): Sansasyon: Fenerbahçe, Mourinho'yu kovdu!

Bild (Almanya): Jose Mourinho kovuldu!

#şampiyonlar ligi
#transfer
#jose mourinho
#jose mourinho
#teknik direktör
#portekiz
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Avrupa Medyası
#Futbol
