SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Mourinho'nun yerine Volkan Demirel mi gelecek? İşte konuşulan teknik direktör adayları!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Camiada Volkan Demirel'in ismi ağırlık kazanırken, diğer adaylar da belirginleşti!

Mourinho'nun yerine Volkan Demirel mi gelecek? İşte konuşulan teknik direktör adayları!
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
29.08.2025
10:54
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
11:02

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup olarak elenen 'de başarısızlığın faturası 'ya kesildi. Alınan flaş kararla dünyaca ünlü teknik adam ile yollar ayrıldı.

Mourinho'nun yerine Volkan Demirel mi gelecek? İşte konuşulan teknik direktör adayları!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı

EN GÜÇLÜ ADAY

Mourinho'nun ayrılığı sonrası sarı-lacivertli takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken ismi öne çıktı. Uzun yıllar Fenerbahçe'de kalecilik görevi yaptıktan sonra, profesyonel futbol kariyerini noktalayan ardından da teknik direktör olarak yeşil sahalara geri dönen Demirel, kısa süre Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra sırasıyla Karagümrük, Hatayspor ve Bodrumspor'da görev almıştı. Şu an boşta olan Volkan Demirel her fırsatta, bir gün Fenerbahçe'de görev almak istediğini belirmişti.

Mourinho'nun yerine Volkan Demirel mi gelecek? İşte konuşulan teknik direktör adayları!

MOURINHO'NUN YARDIMCILIĞINI REDDETMİŞTİ

Demirel son olarak haziran ayında yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen "Mourinho'nun yardımcısı olur musunuz?" sorusuna "Jose Mourinho ile alakalı değil ama başka biri de olsa yanına yardımcı olarak gitmem ben. Ben oraları geçtiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'deki diğer teknik direktör adayları arasında ise Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ve İsmail Kartal isimleri öne çıkıyor. Yönetimin yerli mi yoksa yabancı bir isim mi tercih edeceği ise belirsizliğini koruyor.

Mourinho'nun yerine Volkan Demirel mi gelecek? İşte konuşulan teknik direktör adayları!

SERGEN YALÇIN'I DA İSTEYENLER VAR

Diğer yandan camianın bir bölümünün ve yönetimdeki bazı isimlerin takımın başına getirilmesi istediği bir diğer isim ise Sergen Yalçın. Ancak Yalçın'ın ismi, dün Ole Gunnar Solskjaer' ile yollarını ayıran Beşiktaş ile ciddi şekilde anılıyor.

