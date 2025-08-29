Mourinho'nun yerine Volkan Demirel mi gelecek? İşte konuşulan teknik direktör adayları!

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup olarak elenen Fenerbahçe'de başarısızlığın faturası Teknik Direktör Jose Mourinho'ya kesildi. Alınan flaş kararla dünyaca ünlü teknik adam ile yollar ayrıldı.

EN GÜÇLÜ ADAY

Mourinho'nun ayrılığı sonrası sarı-lacivertli takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken Volkan Demirel ismi öne çıktı. Uzun yıllar Fenerbahçe'de kalecilik görevi yaptıktan sonra, profesyonel futbol kariyerini noktalayan ardından da teknik direktör olarak yeşil sahalara geri dönen Demirel, kısa süre Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra sırasıyla Karagümrük, Hatayspor ve Bodrumspor'da görev almıştı. Şu an boşta olan Volkan Demirel her fırsatta, bir gün Fenerbahçe'de görev almak istediğini belirmişti.

MOURINHO'NUN YARDIMCILIĞINI REDDETMİŞTİ

Demirel son olarak haziran ayında yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen "Mourinho'nun yardımcısı olur musunuz?" sorusuna "Jose Mourinho ile alakalı değil ama başka biri de olsa yanına yardımcı olarak gitmem ben. Ben oraları geçtiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'deki diğer teknik direktör adayları arasında ise Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ve İsmail Kartal isimleri öne çıkıyor. Yönetimin yerli mi yoksa yabancı bir isim mi tercih edeceği ise belirsizliğini koruyor.

SERGEN YALÇIN'I DA İSTEYENLER VAR

Diğer yandan camianın bir bölümünün ve yönetimdeki bazı isimlerin takımın başına getirilmesi istediği bir diğer isim ise Sergen Yalçın. Ancak Yalçın'ın ismi, dün Ole Gunnar Solskjaer' ile yollarını ayıran Beşiktaş ile ciddi şekilde anılıyor.