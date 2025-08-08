Menü Kapat
Hava Durumu
27°
Gündem
22 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı! Meteoroloji tek tek uyardı

Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre yurdun kuzeyinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, güney ve batı kesimlerinde ise aşırı sıcaklar etkili olacak. 22 ilde sağanak alarmı verilirken, kuvvetli yağışın beklendiği 3 ilde sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

8 Ağustos 2025 tarihli raporunu yayınladı.

Yapılan tahminlere göre; 'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Diğer yerler ise az bulutlu ve açık seyredecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde olacak.

22 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı! Meteoroloji tek tek uyardı

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bu illerde ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

22 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı! Meteoroloji tek tek uyardı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

8 AĞUSTOS 2025 HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin verilerine göre bölgelerimizde beklenen hava durumu şöyle:

22 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı! Meteoroloji tek tek uyardı

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir’in kuzeyi ve Çanakkale’nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • BALIKESİR °C, 34°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • EDİRNE °C, 35°C Parçalı bulutlu
22 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı! Meteoroloji tek tek uyardı

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • İZMİR °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu
  • AFYONKARAHİSAR °C, 32°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ °C, 39°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MUĞLA °C, 39°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
22 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı! Meteoroloji tek tek uyardı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık batısı parçalı bulutlu
  • HATAY °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu
  • ISPARTA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
22 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı! Meteoroloji tek tek uyardı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • ANKARA °C, 34°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ÇANKIRI °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 33°C Az bulutlu
22 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı! Meteoroloji tek tek uyardı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 30°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DÜZCE °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİNOP °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
22 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı! Meteoroloji tek tek uyardı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor.

  • AMASYA °C, 32°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
  • ARTVİN °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • SAMSUN °C, 32°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 29°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
22 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı! Meteoroloji tek tek uyardı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 32°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS °C, 33°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 32°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu
22 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı! Meteoroloji tek tek uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık
