Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u duygulandıran hediye: Çok büyük sürpriz oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Festivali'ne katıldı. Bakan Tunç konuşmasının ardından anlamlı bir sürprizle karşılaştı.

Bakan Tunç'a lise döneminde çekildiği bir fotoğrafı hediye edildi. Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut tarafından verilen fotoğrafı görünce çok duygulanan Bakan Tunç, okul hatırlarını ve fotoğrafın hikayesini şu sözlerle anlattı.

"VALİZİMİZ BOYUMUZDAN YÜKSEKTİ"

"İlkokulu köyde okudum. Tabii ortaokul için babam, 'Köyden Ulus'a gidip gelmen zor olacak. Devlet parası yatılı sınavlarına katılman lazım. Çalış, sınavları kazan, parasız bir yatılı okula, seni verelim' dedi. Babamın yüzünü kara çıkartmamak için oturduk, dördüncü beşinci sınıfta, sürekli ders çalışarak, Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'ni kazandım. Valizimiz boyumuzdan yüksekti. Bizi teslim ettiler Kastamonu'ya. Orada ortaokul ve lise olmak üzere 6 yıl yatılı okudum.

"ÇOK ANLAMLI BİR HATIRA, ÇOK DUYGULANDIM"

Bu resim, çok büyük sürpriz oldu. Son sınıfta kompozisyonda Kastamonu il birincisi olmuştum. Anons yapmışlardı, 'birinci oldu' diye. Bayrak töreni, resimde de belli oluyor. Kompozisyonu, okul müdürü 'okuman lazım' dedi, okuduk. Bu resmi bulmuşlar, nereden buldularsa. Karabük Bartınlar derneğimiz, bugün çok anlamlı bir hatırayı bize takdim ediyor. Gerçekten çok duygulandım."