Ahmet Minguzzi'nin adı Ataşehir'de yaşayacak! Ailesinin sözleri açılışa damga vurdu

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy'deki bir sokak pazarında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için, 8 Mart Kadın Eli Parkı’ndaki kaykay pistini yenileyen Ataşehir Belediyesi, "Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı" adıyla yeniden hizmete açtı.

KAYKAY PİSTİ YENİLENDİ, MİNGUZZİ'NİN GRAFİTİ GÖRSELİ YAPILDI

Toplumda büyük yankı uyandıran bu acı kaybın ardından, Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısına, onun tutkunu olduğu kaykay sporuna yönelik bir çalışma gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi, 500 metrekarelik kaykay pistini baştan aşağı yenileyerek, gençlerin sağlıklı ve güvenli biçimde spor yapabilecekleri bir alan olarak yeniden düzenledi. Parka ayrıca Mattia Ahmet Minguzzi’nin grafiti görseli de yapıldı.



Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı’nın açılış törenine; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve eşi Elif Duygu Adıgüzel’in yanı sıra, Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, babası Andrea Minguzzi, teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu, Türkiye Kaykay Milli Takımı Antrenörü Tuncay Koçal, aile yakınları, dostları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM"

Yasemin Minguzzi, "Aslında her şey yolunda gidiyor, ben inanıyorum, adalet yerini bulacak. Cumhurbaşkanımız da hala takip ediyor. Ahmet Minguzzi Yasası inşallah gelecek. Dördüncü duruşmaya da diğer 4’ü de birlikte gelecek. Pazardan tanıklar olacak onlar da dinlenecek. Şu an her şey istediğimiz gibi iyi gidiyor. Ahmet’in evine geldim, burası Ahmet’in evi. Çok güzel olmuş" dedi.

Minguzzi, "Bir Ahmet gitti milyonlarca Ahmet’im var şimdi. Adını yaşatmak için sağ olun Başkanımız böyle bir park yaptı" dedi.

"BU PROBLEM SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL"

Andrea Minguzzi ise, "Başkan’a teşekkür etmek istiyorum. O kadar iyi niyetli insanlar var ki. İyi niyet kazanacak. Biz çok üzülüyoruz çok acı çekiyoruz ama sizin desteğiniz için teşekkür ederiz. İtalya’da gelişmeler takip ediliyor. Son davasına zaten başkonsolos da geldi. Halk da sürekli Yasemin’e yazıyor. Biz de güzel şeyler yapmak istiyoruz çünkü bu problem sadece Türkiye’de değil" dedi.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ AHMET DE BURADA OLSUN"

Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu, "Burada Ahmet için açmış olduğunuz kaykay parkını, Ahmet'in resimlerini gördüm, bu bizim için çok duygusal. Gönül isterdi ki Ahmet de burada olsun ve arkadaşları ile birlikte o da burada kaykay yapsın. Parkın yapımı için Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'e, buraya geldiğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: HER ZAMAN BU EVİN KAPILARI SİZE AÇIK

Başkan Onursal Adıgüzel, "Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Sadece eşimle birlikte televizyon izlerken Ahmet'in başına gelen bu talihsiz olay karşımıza çıktığında ilk ne hissettiğimizi düşündüm. Evinde oturan iki anne babayı ağlatan görüntülerdi. Duygularımıza gözyaşlarımıza hakim olamadık.

Ben aynı zamanda 8 yaşında bir kız çocuğu babasıyım. Gencecik, pırıl pırıl bir evladımızı, Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak ve onun adını Ataşehir'de ölümsüzleştirmek için buradayız. Burası Ahmet’in evi. Her zaman da bu evin kapıları sizlere açık. Olayın üzerinden biraz zaman geçtikten sonra Yasemin hanımı ziyaret etmek istedik. Ahmet'in mütevazı odasını gördük. Kaykayı ne kadar sevdiğini, enstrüman çalmak için annesinden öğrendiklerini gördük.

Fotoğraflarına hep birlikte baktık. Onun kendini nasıl geliştirdiğini, inançlı ve en önemlisi de hayat dolu bir genç olduğunu keşfettik. Biz sadece bu acıyla kalmak istemedik. Onun en sevdiği şeyi, kaykayı, sporla bağını ilçemizde yaşatalım istedik" dedi.