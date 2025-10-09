Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

AK Parti'den Eskişehir'deki trafik sorununa sert tepki! 'Bu zihniyetin izahı lügatta yok'

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, '26 yıldır Eskişehir'i yöneten CHP'li belediyeler, trafiği çözmek için kalıcı projeler üretmek yerine göstermelik işler yaparak şehri dubalarla donatmayı tercih ediyor. Bu zihniyetin izahı lügatta yok.' açıklamasını yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AK Parti'den Eskişehir'deki trafik sorununa sert tepki! 'Bu zihniyetin izahı lügatta yok'
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 11:06

Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın resmi sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Halk Partisi'ne () yönelik eleştirilerin yer aldığı paylaşımlar yapıldı.

AK Parti'den Eskişehir'deki trafik sorununa sert tepki! 'Bu zihniyetin izahı lügatta yok'

AK Parti Eskişehir Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Milletin değerleriyle kavgalı, Türkiye'nin kazanımlarıyla derdi olan bir zihniyet. 'Su Allah'ın nimetidir, nasıl ki havadan para almıyorsanız sudan da para alınmaz' dediniz. En pahalı suyu satıp, parayla bile suyu bulunmaz hale getirdiniz. 'Ne kadar çok yol açarsanız, o kadar sıkışır' dediniz. Ne yol açtınız, ne trafiğe çözüm buldunuz" ifadeleri yer aldı.


Başkan Albayrak ise, "26 yıldır Eskişehir'i yöneten CHP'li belediyeler, trafiği çözmek için kalıcı projeler üretmek yerine göstermelik işler yaparak şehri dubalarla donatmayı tercih ediyor. Bu zihniyetin izahı lügatta yok" diye belirtti.

https://x.com/GurhanAlbayrak/status/1976043860183876020

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP Milas İlçe Teşkilatı’nda gergin toplantı: 2019’da kime oy verdiniz?
Bakan Tunç'tan CHP'nin Meclis'e katılmama kararına tepki! TGRT Haber'de önemli açıklamalar
ETİKETLER
#chp
#eskişehir
#trafik
#ak parti
#Su Fiyatları
#Yerel Politics
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.